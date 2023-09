Des dips, on en rêvait ! On ne va pas vous mentir, on se voyait déjà se jeter au sol sur le dos, une jambe repliée, une autre tendue en l’air. Ou défiler les jambes légèrement brisées, tel un canard. Seulement voilà la réalité nous a vite rattrapées. La souplesse n’étant pas notre meilleur atout sur le dancefloor (et pour éviter d’entrée de jeu le claquage), on a décidé d’apprendre le voguing plus modestement en commençant par la base.

Direction Lyon, où se déroule actuellement la biennale de la danse. Pour la première fois, les organisateurs ont programmé une journée entière dédiée au voguing avec la tenue de plusieurs workshops, réservés aux pratiquants confirmés ainsi qu’aux débutant.e.s. A cette occasion, on a suivi deux cours : les « hands » et le « runway » animés par deux légendes de la culture ballroom.

Le résultat dans la vidéo ci-dessus.