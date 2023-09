Lyon est entrée dans la danse. Une semaine déjà que la ville frétille au rythme de musiques hip-hop, contemporaines ou électros. La biennale de la danse a commencé le 9 septembre et se poursuivra jusqu’au 30. A cette occasion, 20 Minutes a demandé à Tiago Guedes, le tout nouveau directeur de la maison de la danse de Lyon et de la biennale, de nous parler de sa passion, de la place que la danse occupe dans la société mais aussi des nouvelles formes chorégraphiques qui font fureur sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision.

C’est votre première biennale de la danse à Lyon, à quoi faut-il s’attendre ?

Pour moi, c’est une biennale de transition car la majeure partie de la programmation avait été bouclée par Dominique Hervieu que j’ai remplacée [partie rejoindre Paris où elle a été nommée directrice culturelle des JO 2024]. La première que je piloterai réellement sera pour 2025. Cette année, il faut s’attendre à beaucoup de diversité. Le défilé est revenu dans les rues. Il y a plein de projets d’immersion autour de la culture hip-hop et du voguing. Chaque vendredi et samedi, il y a un club aux usines Fagor-Brandt où les gens peuvent venir danser. Il y a aussi des grands spectacles, des démonstrations, des ateliers, des animations gratuites et des jeunes chorégraphes qui présentent leur première création.

La programmation est très éclectique. On est loin des ballets classiques et des tutus…

La mission de la maison de la danse a toujours été de montrer la grande diversité de la danse. Les choses évoluent. Il y aura toujours la danse classique, néoclassique, la danse contemporaine. Mais on voit des croisements avec une danse plus « sociale », comme le hip-hop ou aujourd’hui, le voguing, le ballroom mais aussi les danses de couple, les battles, les mouvements spontanés. Avant, le hip-hop, on le voyait dans les rues ou devant l’Opéra de Lyon. Maintenant, et depuis longtemps, on le voit sur les scènes, dans les salles de spectacle. Aujourd’hui, c’est au tour des ballroom et du voguing. Même si c’est une culture encore très underground, elle commence à être montrée sur scène. Et nous, on se doit d’être attentifs à tout ça. C’est pour ça que cette année, nous avons programmé deux projets identitaires sur des cultures chorégraphiques et « sociales ». On aura deux journées d’immersion de quinze heures, qui débuteront à 11 heures et se termineront à 2 heures, au cours desquelles il y aura des ateliers, des cours de danse, des conférences et toute la nuit pour danser. L’une sera consacrée au ballroom et l’autre au hip-hop. Il faut comprendre qu’il y a un nouveau public, plus jeune, qui veut absolument rencontrer les artistes et participer à ces formules.

Vous parlez du voguing. Cette danse existe pourtant depuis 40 ans, comment expliquez-vous ce retour sur le devant de la scène ?

Oui effectivement, la culture ballroom et le voguing sont nés dans les années 1980 dans le Bronx, à New York. C’est un mélange de culture africaine et queer inventé pour créer des espaces de convivialité. En ce moment, la tendance s’est développée, principalement grâce aux séries TV et à la télévision, avec notamment des émissions comme Drag Race. C’est intéressant de voir comment une culture, au départ très underground, s’est finalement invitée dans le salon des Français et des Françaises tous les vendredis soir. Par ailleurs, la gagnante de la saison 2 de Drag Race France fait partie de la maison Revlon et notre journée d’immersion ballroom sera animée par Vinii Revlon.

On note un certain engagement de votre part…

Programmer, c’est faire des choix. C’est un acte politique. Par exemple, quand on décide de créer un spectacle au théâtre des Célestins autour de l’article 13 [accordant aux citoyens de circuler librement en Europe ou dans le monde], c’est un acte politique. Quand on décide de placer au centre d’une programmation très formelle, une immersion ballroom et voguing, c’est aussi un acte politique. Faire quinze heures d’immersion au sein d’une culture très engagée, ce sont, pour moi, des décisions politiques car on choisit de le proposer au public et de lui donner à voir quelque chose de différent.

Qu’auriez-vous envie de dire aux gens qui ne connaissent pas vraiment la danse ou qui ont encore quelques clichés en tête ?

La danse, elle est partout. Tout le monde danse, même ceux qui pensent en être très éloignés. La définition de la danse est un corps qui bouge dans un espace à un moment donné. TikTok en est l’exemple parfait. C’est un réseau social qui a été créé par rapport au mouvement. Autre exemple, quelle est la place de la danse dans les concerts de Beyoncé, d’Anitta ou d’Adèle ? Rosalia, elle a des danseurs dingues. C’est génial ce qui se passe sur scène. Cela vient de la façon dont la danse a évolué et comment on porte attention à tout ce qui se passe derrière un artiste sur scène. Moi, ça m’intéresse.

C’est comme ça que nous avons construit la biennale, avec cette idée de dire que la danse est partout, qu’elle peut se connecter avec le théâtre, les arts visuels, la littérature ou la musique. La danse qui touche tous les publics et toutes disciplines, c’est ce qui m’anime.

Comment expliquez-vous que les gens reviennent de plus en plus vers les spectacles ?

Je pense que les gens ont vraiment besoin de se rassembler. La danse a cette capacité-là. Avec elle, il n’y a pas la barrière de la langue. On a, par exemple, une chorégraphe uruguayenne qui va monter un grand projet sur scène avec 80 amateurs. La danse a conquis une place très forte dans la société. On a longtemps dit qu’elle passait après d’autres disciplines, après la musique, le théâtre, le cinéma. Mais aujourd’hui, on la voit de partout, y compris à la télévision. Et nous, à la biennale, on aime bien contrarier l’idée selon laquelle la danse serait élitiste.

Quelle est la place des danseurs français sur la scène internationale ?

En France, il y a un réseau exclusif de centres chorégraphiques nationaux et beaucoup de scènes. C’était assez exceptionnel. La place donnée aux chorégraphes pour créer est aussi exceptionnelle et assez unique.