Un jeu vidéo mêlant vos meilleurs souvenirs de Super Smash Bros et de vos parties de « Poule, Renard, Vipère », dans la cour de récréation, est en train de voir le jour. Catching Spirits est un jeu 100 % toulousain né en 2021 dans l’imagination de trois copains du lycée Fermat aujourd’hui trentenaires.

Dans leur jeune studio de jeux vidéo indépendant Holy Moka Games, Marco Revelli, le développeur, Léo Consonni, le Sound Designer et Paul Labroue, le graphiste, ont créé de toutes pièces et scénarisé un gameplay parti « d’un Game Jam ». « Nous avions 48 heures pour le créer. Nous nous sommes inspirés des jeux de notre enfance « Poule, Renard Vipère » ou encore « Pierre, Papier, Ciseaux », de ces un contre un. Le jeu nous plaisait et avait du potentiel. On a donc décidé de se lancer dans le métier et de le développer pour qu’il attire davantage de joueurs », raconte Marco Revelli, l’un des trois associés. Et ça marche ! Ce jeu gratuit est déjà totalement validé par les 200 joueurs du playtest selon Holy Moka Games. Certains ont même pu le découvrir en mai lors du Toulouse Game Show avec une forte affluence du côté du studio indépendant. « On a eu de nombreux retours des visiteurs. Ils ont trouvé le jeu très fun, avec de bons moments de rigolade. Près de 150 personnes sont allées le télécharger après, ce n’est pas rien », explique le développeur qui ajoute que du contenu additionnel payant, comme des skins de personnages, des nouveaux mondes et des nouvelles attaques, s’ajouteront pour les joueurs les plus investis.









Un jeu qui se joue seulement à trois

Et pour cause, ce jeu s’amuse entre la tradition du 2D tout en surfant sur une histoire originale. Il repose sur un principe d’affrontement triangulaire, « ce qui est assez rare. D’habitude, on peut jouer à deux ou à quatre », souligne le trio. Chaque joueur est à la fois proie ou prédateur d’un seul et unique adversaire. Catching Spirits plonge les joueurs dans un univers chamanique rempli de magie où l’équilibre est maintenu par l’opposition des trois grandes forces cosmiques : la Destruction (le feu), la Préservation (l’eau) et la Création (la terre). A vous de choisir l’un de ces trois chamans et votre tribu durant la phase de playtest avant la version officielle du jeu qui sortira le 8 septembre.









Un travail de longue haleine depuis 2021 pour lancer leur premier jeu vidéo ! - La Melee





Une campagne de crowdfunding avant le lancement officiel en septembre

En attendant, la triplette d’origine italienne qui a grandi dans l’amour « de tous les jeux, vidéos, de cartes ou de société » a lancé une campagne de crowdfunding jusqu’au 8 juillet pour développer le plus possible son bébé : « C’est relativement rare de tout faire soi-même, de la conception du jeu à la musique, en passant par les graphismes. D’habitude quand des indépendants se lancent dans la création d’un jeu, ils font souvent appel à un éditeur spécialisé. On a voulu garder la main sur tous les détails », souligne Marco Revelli qui a quitté sa brillante carrière dans la physique pour lancer ce projet un peu fou et un pari potentiellement gagnant.

Le jeu est déjà disponible sur PC et Mac et distribué sur la plateforme Steam – le Netflix des jeux vidéo – mais Holy Moka Games aimerait aussi le voir débarquer sur les téléphones portables.