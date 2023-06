Deux superstars qui se produisent au Vélodrome et peuvent compter sur un public (de) fidèles prêt à reprendre des Ave Maria en choeur. Beyoncé, la reine de la Pop, monte sur scène ce dimanche à Marseille. Pour le pape François, ce sera le 23 septembre prochain. Le concert de Queen B est déjà (et depuis longtemps) sold out, à l'exception d'une poignée de places en « carré or ». La venue du pape semble également enthousiasmer les foules de fidèles. Selon La Provence, il ne resterait que 10.000 places disponibles pour la venue du souverain pontif.

Et si la configuration du stade pour la messe papale n'a pas encore été précisée, on peut parier sur une configuration en mode concerts lors desquels le stade Orange Vélodrome présente une capacité de 55.000 places. Alors pour célébrer ces deux événements hors normes et sans précédent à Marseille, nous vous avons concocté un petit quiz qui rapproche Queen B de François.