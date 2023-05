Il n'est pas resté silencieux bien longtemps. Quelques jours après avoir été écarté par la chaîne Fox News, le présentateur conservateur Tucker Carlson a annoncé mardi qu’il allait diffuser sa nouvelle émission sur Twitter, justifiant sa décision par le fait que la plateforme n’est « pas un site partisan » et « l'une des seules au monde » à défendre la liberté d'expression.

We're back. pic.twitter.com/sG5t9gr60O — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) May 9, 2023



Le programme de Tucker Carlson sur Fox News, Tucker Carlson Tonight, a réuni, en moyenne, 3,3 millions de téléspectateurs en 2022, soit la meilleure audience dans la grille de soirée des chaînes d’information américaines.

Le présentateur à la mise toujours impeccable est connu pour ses prises de position radicales et son goût pour certaines théories complotistes d’extrême droite. Il a notamment contribué à populariser le mythe du « grand remplacement ».

Twitter bienveillant avec le complotisme

Son arrivée sur Twitter intervient alors que de nombreux observateurs ont relevé une augmentation des contenus à caractère haineux sur la plateforme depuis sa prise de contrôle par Elon Musk, en octobre. Le nouvel actionnaire majoritaire s’est lui-même fait l’écho de plusieurs théories complotistes depuis son compte personnel, le plus suivi du réseau social, notamment lors de l’attaque contre Paul Pelosi, ou, plus récemment après celle dans un centre commercial au Texas.

« Il n’y a pas beaucoup de plateformes qui permettent la liberté d’expression », a expliqué Tucker Carlson dans un message posté sur Twitter mardi. « La dernière au monde, la seule, c’est Twitter. »

Ces dernières années, plusieurs réseaux sociaux se sont lancés en jouant la carte de la liberté d’expression, notamment Gab, Parler, Gettr ou Truth Social, créé par l’ancien président américain Donald Trump.

« Twitter n’est pas un site partisan », a poursuivi Tucker Carlson. « Tout le monde y est autorisé et nous pensons que c’est une bonne chose. » Le présentateur de 53 ans a promis « une nouvelle version de l’émission que nous faisons depuis six ans et demi, sur Twitter ». Reste à savoir s’il trouve un accord avec Fox News, avec un contrat pourrait, en théorie, l’empêcher de proposer une émission similaire sur une autre plateforme.

Messages problématiques

Si Fox News n’a pas donné de motif au départ de Tucker Carlson, il serait principalement dû à une série de messages exposés lors de l’action judiciaire de la société Dominion contre le groupe de médias, pour diffamation.

Ces communications ont montré que le présentateur relayait des accusations de fraude électorale lors du scrutin présidentiel de 2020 tout en émettant, en privé, de sérieux doutes sur la véracité de ces allégations. Les messages contenaient aussi des critiques acerbes contre les journalistes de la rédaction de Fox News.

Dans la vidéo postée mardi, Tucker Carlson a accusé l’ensemble des médias de référence de tromper l’opinion et de se comporter en « organisations de propagande ». Pour éviter un procès à l’issue très incertaine, Fox News a accepté de verser 787,5 millions de dollars à Dominion, société spécialisée dans les machines de votre électronique, dénoncée, sans preuve, comme un instrument de la fraude électorale supposée de 2020.