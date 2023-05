Les plaignants auront eu droit à quelques accords de guitare, mais rien d’autre. Ed Sheeran qui comparaissait au tribunal fédéral de Manhattan instrument en main pour étayer sa défense, a remporté son procès. Le roi de la pop britannique était attaqué pour une chanson qu’il aurait en partie copiée de Marvin Gaye.

Le jury a finalement estimé que le chanteur de 32 ans avait créé sa chanson « de manière indépendante » et que son tube planétaire de 2014, « Thinking Out Loud » n’était donc pas une copie partielle du célébrissime « Let’s Get It On » du prince de la soul Marvin Gaye en 1973. Les plaignants, dans cette affaire emblématique pour les droits d’auteur musicaux, étaient les héritiers d’Ed Townsend, musicien et producteur américain qui avait co-écrit le morceau avec Marvin Gaye. Ils pointaient « des similitudes frappantes et des éléments communs manifestes » entre les deux chansons.

Risque de contagion

Pendant ce procès, Ed Sheeran, qui assistait aux audiences de New York depuis le 24 avril, a même joué de la guitare et chanter dans le prétoire en gage de bonne foi face à un musicologue cité par la défense qui estimait que la progression d’accords sur les deux morceaux était quasiment identique.

Le musicien pop a donc joué devant le tribunal les quatre accords clés de « Thinking Out Loud », assurant qu’ils étaient bien différents de ceux dans « Let’s Get It On ».

L’artiste britannique a aussi raconté avoir écrit son tube en 2014 avec sa partenaire musicale Amy Wadge en « sortant de la douche » chez lui. La chanson s’était hissée deuxième au Billboard Hot 100 et avait gagné le Grammy Award de la meilleure chanson en 2016.









Le risque de ce procès, redoutaient des experts, c'était la multiplication de conflits sur les droits d’auteurs et une forme de « paranoïa » qui se développerait chez des musiciens terrifiés à l’idée de se copier les uns les autres.

C’était d’ailleurs le second procès en un an pour le chanteur et auteur-compositeur britannique de 32 ans, qui avait déjà remporté en avril 2022 une bataille judiciaire distincte devant la Haute Cour de Londres, laquelle avait débouté deux musiciens l’accusant d’avoir copié une de leurs œuvres pour son méga hit « Shape Of You ». Après cette nouvelle victoire, Ed Sheeran s'est dit «content» de sa victoire contre une plainte «sans fondement». « Happier » en quelque sorte.