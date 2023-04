Le Fyre Festival pourrait bien connaître une seconde édition. A peine sorti de prison, Billy McFarland, l’instigateur de l’inénarrable fiasco de 2016, s’est dit que le meilleur moyen de rembourser ses créanciers et de redorer son blason était encore de ressusciter ce projet maudit.

« Le Fyre Festival II est finalement en train de se faire. Dites-moi pourquoi vous devriez être invité », a récemment tweeté l’entrepreneur en disgrâce, avant de se voir infliger une volée de commentaires acerbes de la part des internautes.

« Dis-moi pourquoi tu ne devrais pas être en prison », a rétorqué une internaute. Ce à quoi Billy McFarland a répondu : « Il est dans le meilleur intérêt de mes créanciers que je travaille. Les gens ne seront pas remboursés si je reste dans mon canapé à regarder la télé. Et aussi parce que j’ai purgé ma peine. »

Appel à participation

Après quatre ans passés derrière les barreaux, Billy McFarland doit encore 26 millions de dollars aux personnes qui avaient eu le malheur d’investir dans le Fyre Festival. A le lire, l’entrepreneur est bien décidé à tout rembourser.

« Voilà comment je vais faire pour rembourser : passer la moitié de mon temps à tourner des émissions de télé, et l’autre moitié à me concentrer sur ce pour quoi je suis vraiment bon, c’est-à-dire rassembler des créatifs et des talents fous, et créer l’événement », a-t-il écrit dans un autre tweet.

Alors si Billy McFarland vous a convaincu et que vous voulez le rejoindre, il vous laisse même son téléphone. Simplement, réfléchissez-y à deux fois avant de lui prêter de l’argent !