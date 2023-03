Ça sera la dernière saison de Dominique Delorme à la tête des Nuits de Fourvière. Dans quelques mois, l’homme passera le relais au duo Emmanuelle Durand et Vincent Anglade. Mais en attendant de faire ses adieux, le directeur du festival a dévoilé ce jeudi la programmation de la prochaine édition, qui se tiendra à Lyon du 31 mai au 28 juillet.

Après une parenthèse un peu énigmatique, Christine and the Queens, qui a repris son nom de scène d’origine, fera son retour au Grand Théâtre le 6 juin. L’occasion de présenter son nouvel album dont la sortie est prévue trois jours plus tard. « Ça va être plein », prédit Dominique Delorme, déjà séduit par To be honest, le dernier titre « très prometteur » du chanteur. Et d’ajouter en se marrant « Madonna sera là ». Peu de chances à vrai dire sauf si la star, avec laquelle Christine and The Queens a enregistré trois duos, se pointe par surprise à la dernière minute.

Moins de deux ans après le décès de l’un des membres fondateurs Jacob Desvarieux, emporté par le Covid, le groupe Kassav entame une tournée hommage et fera escale à Lyon le 5 juin. « C’est maintenant et peut-être l’ultime chance de voir la légende sur scène », estiment les organisateurs précisant que « la France a mis du temps » à reconnaître « l’importance phénoménale » de ce groupe.

Benjamin Biolay, The Black Keys, Alt-J

Au rayon des légendes françaises, Michel Polnareff, qui n’a « rien perdu de son sens de la provoc » est attendu le 16 juin, tandis que Bernard Lavilliers est annoncé le 22 juin. Catherine Ringer, qui avait dû annuler sa participation à la dernière minute en 2021, reviendra le 7 juin. Mais cette fois dans un « projet totalement différent ». L’artiste se produira sur la scène de l’Odéon pour présenter L’érotisme de vivre, un spectacle crée à partir des poèmes d’Alice Mendelson. Zazie, qui « se dévoile plus intime que jamais », est programmée le 12 juillet. Benjamin Biolay, dont on ne compte plus le nombre de participations, retrouvera son jardin les 5 et 6 juillet. L’artiste ne l’a jamais caché : revenir à Fourvière, c’est comme revenir à la maison. Pomme jouera également à domicile le 26 juillet. Autre figure incontournable de la chanson française, Jeanne Added investira la scène du théâtre antique, le lendemain.

Les groupes de rock ne seront pas en reste. Cette fois encore il y aura du beau monde : Simply Red (23 juin) ; Alt-J (1er juillet), The Black Keys (3 juillet), Queens of the stone age (4 juillet), Sigur Ros (16 juillet) et Ben Harper (19 juillet). Enfin, on notera une « soirée hommage à la Reine de la Soul » Respect to Aretha le 7 juillet.