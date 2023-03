Au bord des larmes à l’énoncé de la sentence, Miguel Garcia, sous-chef du bistrot d’Abdel de Lyon, avait dû quitter le concours « Top Chef » en première semaine de compétition. Sans avoir pu montrer tout son talent. Une déception pour les Twittos qui en avaient déjà fait leur chouchou. D’autant que l’on sentait que le garçon, doté d’un fort capital sympathie et d’un grain de folie, en avait sous la semelle.

Coup de théâtre ! Le jeune homme a été rappelé mercredi par la cheffe Hélène Darroze, se voyant offrir l’opportunité d’intégrer sa « brigade secrète » pour regagner possiblement le concours en quart de finale. Une « incroyable deuxième chance ». Et pour ne rien vous cacher, on y croyait dur comme fer car jusque-là la compétition n’a guère souri aux candidats lyonnais.

Un cœur coulant fatal

Seulement, pas de chance ! L’épreuve technique du « cœur coulant salé » lui a coûté une seconde fois sa place dans le concours… et son retour sur M6. « Réussi au niveau du goût », son « joli plat » n’était « pas abouti ». Pour faire simple : le coulis n’a pas coulé lorsque les chefs ont découpé sa réalisation.

« C’était une belle expérience », confie l’intéressé qui aurait aimé « montrer davantage la cuisine lyonnaise » et sa façon de sublimer les abats. Le « stress » a sans doute joué, analyse-t-il : « Avec toutes les caméras autour, je n’arrivais pas à faire les deux. Je m’arrêtais de cuisiner pour répondre aux interviews. Ensuite, je perdais du temps et courrais après la montre. Mais se précipiter n’est jamais bon en cuisine. »

En attendant, son élimination n’arrange guère nos statistiques car on a beau fouiller dans les archives, aucun cuisinier venu de la patrie de Paul Bocuse n’a remporté « Top Chef ». Un comble ! De là à penser que la « capitale de la gastronomie » est aussi maudite que la France à l’Eurovision ? Notre mauvaise foi aurait tendance à le croire…

Série noire depuis 2016

Si Thibault Sombardier a frôlé l’exploit en 2014 en s’inclinant face à Pierre Augé, Pierre-Sang Boyer avait montré la voie, trois ans plus tôt, en terminant troisième du concours. La saison suivante, la solaire Tabata Bonardi avait, elle aussi, échoué de peu en s’inclinant lors de la demi-finale. Ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre sa brillante carrière et décrocher une première étoile au Michelin. En 2016, Florian Chatelard portait les couleurs de Lyon jusqu’en quarts de finale. Depuis ? Plus rien ! Le bide. La bérézina.

Aucun candidat retenu lors des castings des saisons 7,8 et 9. Il faudra attendre 2019 pour voir l’apparition furtive d’une Lyonnaise. Quittant le concours au terme du deuxième épisode, Marie-Victorine Manoa n’aura eu que le temps de montrer à l’écran son caractère bien trempé. L’année suivante, Adrien Zedda, chef exécutif de Culinas Hortus - sacré meilleur restaurant végétarien au monde - a été sorti dès le premier tour, après avoir été totalement zappé par la production au montage.

Vous l’aurez compris, on misait particulièrement sur Miguel Garcia au parcours tellement atypique. « Si j’ai l’opportunité de refaire le concours, je la saisirai. Et cette fois, pour gagner », s’amuse le chef. Pour le moment, il poursuit un autre rêve : celui de pouvoir ouvrir aux côtés de son épouse une maison d’hôte avec une table gastronomique.