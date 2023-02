La crème de la crème de la comédie et de l’humour réunie dans un lieu clos sans pouvoir laisser échapper le moindre rire. C’est grosso modo le pitch du programme LOL : Qui rit sort !, porté par le comédien Philippe Lacheau dont deux saisons sont déjà disponibles sur Amazon Prime Video.

Pour sa troisième saison, dont une première salve d’épisodes sera diffusée à partir du vendredi 10 mars, le programme rassemble une grande partie du casting de la série Le Flambeau avec Jonathan Cohen, Leila Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Laura Felpin ou encore Pierre Niney. Ils tenteront de ne pas esquisser le moindre sourire accompagnés par les humoristes Gad Elmaleh et Paul Mirabel mais aussi les comédiens Virginie Efira et François Damiens. Autant dire que le challenge sera encore plus difficile à relever quand on connaît le potentiel de ces célébrités dont la réunion dans un lieu clos devrait faire l’effet d’une bombe à retardement.









Lors de la saison 2, nous avions fait tirer au sort l’une de nos vannes (niveau CM2) au hasard aux membres du casting. Comme dans le programme, leur objectif était alors de faire rire leurs partenaires. Pour cette nouvelle saison, c’est à votre tour de nous donner vos meilleures blagues. Nous les soumettrons au casting du programme pour voir lesquels parviennent à rester stoïques.

Vous connaissez une vanne imparable ? Vous faites rire vos amis et amies à tous les coups grâce à vos anecdotes bien senties ? Alors racontez-nous votre meilleure blague qui pourrait faire craquer les personnalités à l’affiche de la saison 3 de LOL : Qui rit sort !. À vous de jouer !