Biodéchets, Smic, retraite, tabac, permis de conduire… Cette nouvelle année s’annonce riche en changements pour les Françaises et les Français. C’est pourquoi 20 Minutes vous fait le point sur tout ce qui change au 1er janvier 2024.

Un nouveau réflexe pour le tri : les biodéchets

À compter du 1er janvier 2024, toutes les collectivités devront proposer à leurs habitants une solution pour trier leurs biodéchets, via un point à proximité de chez eux et/ou une collecte séparée. Le but : alléger les poubelles et produire du compost ou du biogaz.

Les biodéchets représentent environ un tiers de ce qui est jeté dans la poubelle ménagère, soit 83 kg par an et par habitant en France. Quand on dit biodéchets, on parle d’éléments alimentaires (restes de repas, épluchures, produits périmés…) ou végétaux (feuilles, branches, herbe…). Mais le compte n’y sera pas tout de suite : les autorités indiquent que seuls 40 % des Français auront une solution de ce type en 2024.

Le Smic augmente

Prenant en compte l’inflation, le Smic est revalorisé au 1er janvier. Il va connaître une hausse de 1,13 %, faisant ainsi passer le salaire minimum brut horaire de 11,52 à 11,65 euros.

En temps plein, le Smic mensuel brut va atteindre 1.766,92 euros, via une hausse de 19,72 euros. En net, cela donnera 1.398,69 euros par mois, soit 15,61 euros de plus.

Une hausse du prix des timbres

La Poste l’avait annoncé dès juillet : cela va coûter plus cher d’envoyer une lettre ou un colis, en moyenne de 8,3 %. Le timbre de la Lettre verte va passer d’1,16 à 1,29 euro. La Lettre services plus grimpe de 2,95 à 2,99 euros, la Lettre recommandée de 4,83 à 5,36 euros, la Lettre internationale d’1,80 à 1,96 euro. Enfin, le Colissimo France de moins de 250 g va passer de 4,95 à 4,99 euros.

Une offre de leasing pour les véhicules électriques

A compte du 1er janvier, les ménages les plus modestes pourront bénéficier d’une offre de leasing leur permettant de louer une voiture électrique pour 100 euros par mois. Les renseignements sont disponibles sur le site mon-leasing-electrique.gouv.fr, sachant que le gouvernement compte sur la livraison d’au moins 20.000 voitures sur l’ensemble de l’année.

Fini les retraits de points pour les petits excès de vitesse

Jusqu’à maintenant, ils faisaient perdre un point sur le permis de conduire et donnaient lieu à une amende forfaitaire. À partir du 1er janvier 2024, les « petits » excès de vitesse, inférieurs à 5 km/h, seront uniquement sanctionnés par une contravention allant de 68 à 135 euros, en fonction de la zone où l’infraction a été commise.

Les excès de vitesse compris entre 5 km/h et 20 km/h, eux, entraîneront le retrait d’un point.

Le permis de conduire dès 17 ans

Toujours sur la route, il sera désormais possible de passer son permis de conduire dès 17 ans à compter du 1er janvier. Un moyen, selon le gouvernement, d’aider les jeunes, notamment en zones rurales, à gagner en autonomie pour se lancer dans la vie active.

Une revalorisation des retraites

Les pensions de retraite de base vont être revalorisées de 5,3 %, comme l’annonce l’Assurance retraite, et ce en raison de l’inflation. Cela va concerner 13 millions d’anciens salariés du privé.

Fumer va coûter plus cher

Après une hausse en mai 2023, le 1er janvier 2024 sera synonyme d’une nouvelle augmentation du prix des cigarettes. La plupart des paquets de 20 vont connaître une hausse de 50 centimes, mais pour certains, ce sera davantage. Le paquet de Marlboro Red de 20 unités, le plus fumé en France selon les buralistes, passera ainsi de 11,50 à 12,50 euros.

Les paquets de tabac à rouler, les cigares et le tabac à chauffer sont aussi concernés par cette hausse.

Le bonus réparation boosté

Le bonus réparation, dont le but est d’inciter les particuliers à faire réparer leurs produits défectueux ou abîmés plutôt que de se tourner vers du neuf, est musclé.

Le montant du bonus pour cinq appareils du quotidien (lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, aspirateur et téléviseur) va être doublé, et augmenté de 5 euros pour plus d’une vingtaine de produits.

Par ailleurs, 24 nouveaux équipements seront éligibles, pour arriver à 73 produits.