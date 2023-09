Trop occupé à écumer les ouvertures pour les Journées européennes du Patrimoine, vous n’avez pas eu le temps de lire les dernières actus ? Pas de problème on vous a sélectionné les infos qu’il ne fallait pas manquer.

1. La Commission européenne a présenté son plan sur l’immigration

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a présenté dimanche sur l’île italienne de Lampedusa un plan en 10 points pour aider Rome face aux arrivées massives de migrants. Après avoir visité, avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, le centre d’accueil pour migrants de l’île, Mme von der Leyen a détaillé un plan d’aide en 10 points, destiné à gérer l’urgence, à mieux répartir les demandeurs entre les pays européens, faciliter les retours, et à prévenir la répétition d’épisodes d’arrivées massives qui mettent sous forte tension les capacités logistiques et administratives de la péninsule. Ce plan est censé conjuguer fermeté à l’encontre des passeurs et facilitation des voies légales d’entrée dans l’espace européen pour les candidats éligibles à l’asile. Selon les chiffres de l’agence des Nations unies, entre lundi et mercredi, près de 8 500 personnes sont arrivées à bord de 199 bateaux. Un afflux dû notamment par les bonnes conditions météo qui ont encouragé les candidats à la traversée de la Méditerranée.

2. La vente du carburant à perte bientôt autorisée

Pour lutter contre l’inflation, le gouvernement s’attaque à l’essence. Le projet de loi qui va permettre aux distributeurs de vendre du carburant « à perte » pendant quelques mois « va arriver très vite » devant le Parlement, a indiqué dimanche le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. « Avec cette mesure inédite, nous aurons des résultats tangibles pour les Français, sans subventionner le carburant », a assuré la Première ministre Élisabeth Borne dans un entretien au Parisien, après avoir rappelé que la vente à perte était interdite par la loi depuis 1963.

3. Alerte aux orages sur une partie de la France

Météo-France a placé 33 départements en vigilance orange pour orage, prévoyant dans l’après-midi des « phénomènes violents », dont de fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent de l’ouest du pays au sud-ouest, en passant par l’Ile-de-France. L’institut prévoit « de la grêle, de fortes intensités pluvieuses (jusqu’à 40 mm/h) et des rafales pouvant dépasser les 100 km/h, ainsi qu’une activité électrique intense ».

4. Le retour de Benjamin Mendy en Ligue 1

Benjamin Mendy, jugé non coupable de viol et tentative de viol en juin en Angleterre, est entré en jeu avec Lorient à la 70e minute du match de la 5e journée de L1 contre Monaco dimanche, dans son premier match officiel depuis plus de deux ans.

Le défenseur, champion du monde avec les Bleus en 2018, qui ne fait plus l’objet d’aucune poursuite de la justice britannique depuis son acquittement, a fait son entrée sous les acclamations du public lorientais juste après un but qui a permis à Monaco de prendre l’avantage au score (2-1).

5. A la Fête de l'Huma, Fabien Roussel joue de sa popularité

Elu en 2018 à la tête du PCF sur une ligne politique d’une plus grande autonomie par rapport à La France insoumise, Fabien Roussel fait régulièrement entendre sa différence avec ses partenaires de gauche. Pourtant, sa stratégie de communication se rapproche de plus en plus de celle de Jean-Luc Mélenchon comme le constate Rachel Garrat-Valcarcel, journaliste politique à 20 minutes. « La « gauche du travail » à la Fête de l'Huma 2022, ça a marqué les esprits », se souvient Fabien Roussel, qui a réédité le buzz cette année, en appelant cette fois à « envahir » les préfectures, les grandes surfaces et les stations-service, de manière « pacifique », pour que le gouvernement agisse face à la hausse des prix. Lors de son discours, très applaudi, samedi à la Fête de l'Huma, il a réitéré son appel. « Il faudrait que je m’excuse d’appeler à des mobilisations devant les préfectures » alors qu'« ll y a aujourd’hui un tremblement de terre social dans notre pays ? », a-t-il lancé. Une initiative loin de convaincre ses partenaires de la Nupes, et notamment Jean-Luc Mélenchon, qui s’est dit opposé « à un tel niveau de violence ».

