Le maire de Béziers, Robert Ménard (DVD), a annoncé son refus de procéder au mariage d’un homme qu’il présente comme un Algérien âgé de 23 ans, en situation irrégulière, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, à une Française. « Le gouvernement se plaint de ne pas retrouver les individus qui doivent être expulsés du territoire, et là il va y en avoir un dans ma mairie, et je vais devoir le marier ? Il n’en est pas question ! », a-t-il expliqué au Figaro.

Interrogé par CNews ce jeudi, le maire de Béziers a réitéré son intention. « Ce garçon est en situation irrégulière. Si on a délivré une obligation de quitter le territoire, c’est qu’on veut le mettre dehors. Comme on dit pudiquement, il est connu de façon défavorable des services de police ». Et Robert Ménard de se lancer dans le détail de ses condamnations : « Vol avec recel et violences. Et moi je vais aller le marier ? Mais si on veut le mettre dehors, la police aux frontières n’a qu’à venir, vendredi à 11 heures, à la mairie, ils sauront où le trouver. Je ne vais pas le marier et je ne le ferai pas marier par quelqu’un d’autre. »

L’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Au Figaro, Robert Ménard, évoquant « un mariage blanc », a expliqué que la femme qu’il souhaite épouser « est Française, a 29 ans, trois enfants, ne travaille pas et vit des aides sociales ». Mais selon l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le maire n’est pas en mesure de s’opposer à ce mariage. Comme il est d’usage, les deux futurs époux ont rempli, séparément, un questionnaire à la mairie. Saisi par la mairie de Béziers, le parquet a examiné les onze pages des auditions des futurs époux qui « ne présentaient aucune incohérence », précise le procureur de la République Raphaël Balland. Le magistrat du parquet en charge des contentieux liés à l’état civil a donc « décidé de ne pas surseoir au mariage ».

Dans un communiqué de presse, le procureur de la République Raphaël Balland a néanmoins révélé avoir saisi, le 26 juin, la direction interdépartementale de la police aux frontières de Sète. Celle-ci a ouvert une enquête préliminaire dans le but de vérifier l’absence de commission de délit pénal « prévu par l’article L.823-11 ». En d’autres termes, de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc. « A l’issue de ces investigations (…), le parquet appréciera si ce délit est caractérisé ». Ce qui entraînerait des poursuites pénales et l’annulation du mariage.

« Le mariage n’empêche pas l’expulsion » pour le ministère de l’Intérieur

En attendant, pour le ministère de l’Intérieur, interrogé par Le Figaro, « le mariage n’empêche pas l’expulsion ». Robert Ménard précise de son côté que « le procureur m’a rappelé la loi. Je n’ai pas le droit de refuser de les marier. »

Pour obtenir la nationalité française par le mariage, il faut être uni à une personne de nationalité française depuis au moins quatre ans (en respectant certaines conditions). Par ailleurs, l’administration ne peut obliger une personne à quitter le territoire français si elle est mariée depuis au moins trois ans avec un Français ou une Française - à condition que la vie commune n’ait pas cessé depuis le mariage. L’époux ou l’épouse doit par ailleurs avoir conservé la nationalité française.