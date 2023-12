« Tu devrais ralentir sur les petits fours… » C’est quoi, leur pire remarque entendue à Noël ?

Micro-trottoir Sortez les guirlandes et vos plus belles tenues ! Noël arrive à grand pas, et les petites remarques ou questions malaisantes avec. On vous a demandé de nous raconter quelques anecdotes à ce sujet