13h16 : La Russie dit avoir démantelé un réseau ukrainien en territoire occupé, un mort

Les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé vendredi avoir démantelé un réseau d'« agents » ukrainiens qui opéraient dans la région occupée de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, tuant l’un d’eux lors de cette opération.

Le FSB a revendiqué dans un communiqué avoir « mis fin aux activités de trois grands groupes d’agents » qui étaient « coordonnés » par le renseignement militaire ukrainien afin de « recueillir des informations et exercer une influence psychologique sur les habitants de la région ».

Ils sont accusés d’avoir incité via un média et une chaîne sur Telegram les résidents locaux à « collecter et à leur transmettre des informations sur les emplacements et les mouvements du personnel militaire russe, du matériel militaire et d’autres informations ».