Dans une circulaire datant du 22 novembre repérée par Le Point, la Première ministre, Élisabeth Borne, invitait les membres du gouvernement et des cabinets ministériels à désinstaller WhatsApp, Signal et Telegram de leurs smartphones. Et ce pour des questions de cybersécurité. Elle demandait alors le déploiement et l’installation d’applications de messageries françaises comme « Olvid » ou « Tchap » sur les téléphones et ordinateurs.

Ok pour les ministres mais vous, comment réagiriez-vous ? Nos lecteurs et nos lectrices nous ont répondu. Entre ceux qui reconnaissent l’utilité de WhatsApp et ceux qui pensent qu’elle nuit à la sécurité privée, les avis sont partagés.

Un « excellent moyen de communication »

Premier argument des défenseurs de l’appli, sa gratuité. « C’est un outil de transmission de messages et de vidéos gratuit dans tous les pays, nous dit ainsi Jean-Pierre. Nous avons notre fils et sa famille en Asie, et ça nous permet de prendre des nouvelles régulièrement ». Compliqué, donc, de dire stop.

Pour Yann aussi, WhatsApp est un excellent « moyen de communication (…) Nous utilisons dans notre club de sport l’application avec plusieurs groupes, selon les catégories d’âge. Et si demain, nous devions arrêter, cela compliquerait les choses pour la communication entre athlètes », admet le sportif.

« Je l’utilise régulièrement. Ce qui est vraiment bien, c’est surtout le graphisme, la facilité d’utilisation et l’utilité. Il y a beaucoup de fonctionnalités », partage quant à elle Loanne. Mais « beaucoup d’autres applications existent, ce n’est pas une nécessité », admet la jeune femme.

« Cela améliorerait la sécurité et le respect de la vie privée »

Ce qui nous amène à celle et ceux qui ne regretteraient pas la fin de WhatsApp sur leur téléphone, notamment à cause de la sécurité et du respect de la vie privée. « Il faut absolument partir du principe que, dès l’instant où on transmet des informations au travers du réseau Internet, celles-ci peuvent être interceptées par des tiers. Les données gouvernementales et des entreprises sont les plus sensibles. Pour moi, tous les utilisateurs français doivent utiliser des solutions françaises ou européennes pour éviter les vols de ces données », préconise ainsi Albert.

Louis, quant à lui, « utilise Signal depuis longtemps. Le service est identique à WhatsApp mais sans l’exploitation des données personnelles ». « La disparition de WhatsApp améliorera la sécurité et le respect de la vie privée, j’en suis certain », assure Harold.

L’application WhatsApp a été créée en 2009 par Jan Koum et Brian Acton, deux anciens employés de Yahoo !. Leur objectif était de remplacer le SMS. WhatsApp est utilisé par plus de deux milliards de personnes à travers le monde.