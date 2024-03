Les 5 infos du week-end à retenir

Ce premier week-end de mars a été marqué par une météo capricieuse avec plusieurs départements en alerte orange mais aussi par Kylian Mbappé qui a regardé la seconde mi-temps du match PSG-Monaco dans les tribunes accompagné de sa maman. Et à part ça ? On vous détaille les 5 infos qu’il ne fallait surtout pas rater.

Une adolescente tuée dans un accident d’autocar sur l'A6

Le véhicule accidenté, qui transportait 51 personnes, dont quarante-et-un enfants de 5 à 15 ans et dix adultes, dont le chauffeur, était parti des Andelys (Eure) vers 17 heures pour rejoindre Saint-Léger-les-Mélèzes (Hautes-Alpes) dans le cadre d’une colonie.

L’accident a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche sur l’autoroute A6 à Chailly-sur-Armençon près d’Eguilly (Côte-d’Or). Le conducteur de l'autocar s’est probablement endormi.

Une adolescente de 15 ans est morte dans l’accident. Un adulte a par ailleurs été grièvement blessé sans que son pronostic vital soit engagé. Et onze autres personnes, cinq majeurs et six mineurs, ont été plus légèrement blessées. Une enquête pour « homicide involontaire » et « blessures involontaires » a été ouverte, confiée au peloton motorisé de Pouilly-en-Auxois et à la brigade de recherches de Beaune.

Des négociations en cours pour une trêve dans la bande de Gaza

Des négociations ont repris dimanche au Caire en vue d’obtenir une trêve entre Israël et le Hamas pendant le ramadan dans la bande de Gaza, où les bombardements israéliens meurtriers se poursuivent alors que le territoire palestinien est menacé de famine selon l’ONU.

Selon un média progouvernemental égyptien, des représentants du Qatar et des Etats-Unis sont arrivés au Caire, où des envoyés du Hamas doivent leur « donner une réponse à la proposition élaborée à Paris » fin janvier, a indiqué une source proche du mouvement islamiste palestinien. La proposition des pays médiateurs – Qatar, Etats-Unis, Egypte – porte sur une pause de six semaines des combats et la libération de 42 otages détenus à Gaza contre celle de Palestiniens emprisonnés par Israël. L’objectif est de parvenir à une trêve avant le début du mois du jeûne musulman, qui commencera le 10 ou 11 mars cette année.

Bilan mitigé pour le Salon international de l’agriculture

Le Salon de la Porte de Versaille a pris fin ce dimanche. Il a accueilli 603.652 visiteurs pour sa 60e édition, marquée par la visite chahutée du chef de l’Etat en pleine crise agricole, ont annoncé dimanche les organisateurs de l’événement. La fréquentation est en légère baisse (-2 %) par rapport à l’année dernière, où 615.204 visiteurs avaient été recensés. Le président du salon, Jean-Luc Poulain, a évoqué une « édition compliquée, surtout en début de salon », mais aussi une fête populaire toujours plébiscitée par le public, « venu nombreux » à la rencontre des agriculteurs. Par ailleurs, le patron du syndicat agricole majoritaire FNSEA a prévenu dimanche sur BFMTV que des « actions sur le terrain » vont se poursuivre car « sur le plan politique, les choses ne sont clairement pas terminées ».

Les Enfoirés enflamment les audiences

Nolwenn Leroy, Jennifer, Kad Merad, Patrick Bruel… Les artistes étaient nombreux pour célébrer la 35e édition du concert au profit des Restos du Cœur. Le public aussi était au rendez-vous avec 8,5 millions de téléspectateurs sur TF1 vendredi soir, soit la meilleure audience depuis trois ans, selon les chiffres de Médiamétrie cités par la chaîne. Cette édition anniversaire a atteint un pic à 9,1 millions de téléspectateurs. Sur l’ensemble de la soirée, la part d’audience s’élève à 46 %, un record depuis huit ans, affirme TF1.

Le spectacle musical, enregistré à Bordeaux, « permet ainsi à TF1 de réaliser sa meilleure audience, et plus largement la meilleure audience de la télévision depuis le début de l’année », d’après un communiqué. Loin néanmoins des chiffres de 2019 (8,9 millions de téléspectateurs), 2017 (10,1 millions), 2016 (11,6 millions) ou 2015 (11,4 millions).

Lancement de la campagne du Rassemblement national pour les élections européennes

Jordan Berdella et Marine Le Pen avaient donné rendez-vous dimanche à 5.000 militants à Marseille. Le rendez-vous phocéen, « le plus important », inaugurait une série d’une dizaine de réunions publiques programmées au cours des trois prochains mois, dont l’une à Paris le 1er mai. Ce premier meeting a permis au RN d’éprouver un nouveau slogan : « La France revient », sous-titré « L’Europe revit », clin d’œil à la formule de Ronald Reagan « America is back ».

C’était déjà une référence aux années 1980 que le parti d’extrême droite employait jusqu’alors, « Vivement le 9 juin », pastiche d’un slogan du RPR de Jacques Chirac. Sur le fond, le raout marseillais a été l’occasion de dérouler les grands axes de la campagne, crise agricole et immigration en tête.

