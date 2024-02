Navalny, Kanye West et incendie en Aveyron dans notre récap' du week-end

Éloignez-vous de la bordure du quai, s’il vous plaît. Les trains vont commencer à recirculer. La grève des contrôleurs de la SNCF doit se terminer ce soir après avoir perturbé ce week-end de chassé-croisé des vacances d’hiver. Selon la SNCF, 150.000 voyageurs, sur le million qui devaient se déplacer, sont restés sur le carreau au cours des trois jours de grève. On redémarre donc la semaine avec un retour à la normale sur les rails… en attendant le week-end prochain ?

Vous l’aurez compris, la SNCF, Sud-Rail, la CGT Cheminots et Mélanie qui « comprend les revendications mais qui aurait bien aimé aller à Bordeaux en TGV quand même » ont squatté les plateaux télé, radio et autres sites d’actualités tout le week-end. Mais il y avait d’autres infos à ne pas manquer. En voici un condensé :

1. La Russie gagne la bataille d’Avdiivka

Revers pour l’armée ukrainienne. La Russie a revendiqué samedi le « contrôle total » d’Avdiïvka, dans l’est de l’Ukraine. « Une importante victoire », a réagi Vladimir Poutine. Dans la nuit de vendredi à samedi, l’armée ukrainienne avait annoncé son retrait d’Avdiïvka après des mois de rudes combats et d’intensification des attaques russes en vue de s’emparer cette ville en grande partie en ruines. Et ce malgré des pertes en hommes et en matériel très élevées. Une « décision juste » destinée à « sauver le plus de vies possibles », selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Dimanche, les troupes russes essayaient d’avancer davantage dans l’est de l’Ukraine en lançant de multiples attaques à l’ouest d’Avdiïvka. Pour suivre l’évolution du conflit, vous pouvez consulter notre direct.

L’info en plus : Vendredi soir, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé un accord bilatéral de sécurité, qui engage les deux pays à se soutenir. Mais il y a quoi dans cet accord ? On vous en dévoile une partie ici.

2. 900 tonnes de batteries au lithium parties en fumée

Un incendie dans un entrepôt de batteries au lithium en Aveyron s’est déclenché samedi. L’entrepôt touché faisait 3.000 m2, contenait 900 tonnes de batteries à 2,5 % de lithium, et est situé dans la commune de Viviez. D’après la préfecture, l’incendie, rapidement maîtrisé n’a pas fait de victime. Le foyer « toujours actif », mobilise encore une vingtaine de pompiers sur le site. L’opération pourrait durer « plusieurs heures, voire plusieurs jours ».

Les habitants entourant les lieux dans un rayon de 500 mètres sont confinés chez eux depuis samedi soir.

L’info en plus : Troublante macabre découverte dans le port de Trébeurden (Côtes-d’Armor)

3. La dépouille de Navalny enfin localisée ?

Son corps était introuvable depuis l’annonce de la mort de l’opposant vendredi. Alors que la famille et l’équipe d’Alexeï Navalny ont été baladées de morgues en hôpital par la colonie dans laquelle il était emprisonné, le corps de l’opposant aurait été localisé à l’hôpital du district de Salekhard, selon le média d’opposition Novaïa Gazetta Europe. Selon le média, qui cite un ambulancier, aucune autopsie n’a encore été pratiquée sur le corps qui présente « des ecchymoses » liées « à des convulsions ».

En parallèle et en dépit de la sévère répression et de mises en garde, des centaines de Russes ont participé à des petits rassemblements samedi dans plusieurs villes pour rendre hommage à ce célèbre détracteur du Kremlin, mort la veille à 47 ans dans une prison de l’Arctique russe.

L’info en plus : Medvedev relaie une rumeur sur Macron, l’Elysée dénonce une « fake news »

4. Petit tour de France de l’uniforme à l’école

À Béziers, dans la ville de Robert Ménard, les enfants ont déjà essayé leurs uniformes, qu’ils devront porter dès la rentrée le 26 février. Mais dans d’autres communes, la mesure a fait un flop. À Plouisy (Côtes-d’Armor), la mairie a fait marche arrière, après une bronca des parents. Dans une cité scolaire du Mans (Sarthe), ce sont les élèves eux-mêmes qui ont refusé, dans un vote, de tous s’habiller pareil. 20 Minutes vous dit tout sur cette expérimentation dans cet article.

L’info en plus : finalement ce ne sont pas 100 établissements qui vont tester l’uniforme, mais 87, comme l’a affirmé Nicole Belloubet ce dimanche sur BFMTV

5. Surpriiiise ! Kanye West sera en concert dimanche prochain à l’Accor Arena

Ce samedi, la star du rap qui se fait désormais appeler « Ye » a annoncé plusieurs dates de concerts en Europe, dont l’une se déroulera à l’Accor Arena de Paris le 25 février prochain. Selon le site de la salle de spectacle, les billets seront disponibles à la vente à partir de mardi 10 heures.

L’info en plus : Justine Braisaz-Bouchet a remporté la mass start des championnats du monde de Nove Mesto devant Lisa Vittozzi et Lou Jeanmonnot. Julia Simon termine 4e.