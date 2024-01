On est d’accord avec vous : il a filé trop vite, ce week-end. Alors, puisque vous n’avez pas eu le temps d’ouvrir votre site d’infos préféré, on vous a préparé un résumé de l’actu du week-end en cinq points. Voici ce qu’il ne fallait pas rater…

Les agriculteurs préparent « le siège »

A Paris, en tracteur, on bloque les autos. C’est la promesse des Jeunes agriculteurs du Bassin parisien qui ont annoncé un « siège de la capitale pour une durée indéterminée » à partir de lundi 14 heures. Sept points d’accès à la capitale, qui n’ont pas été dévoilés, doivent être bloqués par des tracteurs. La paralysie de points névralgiques comme le marché de Rungis et les aéroports de Roissy et d’Orly semble inquiéter le gouvernement qui, par la voix du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé de mettre en place « un dispositif défensif important afin d’empêcher tout blocage ». Les forces de l’ordre doivent être déployées dès dimanche soir sur ces points chauds.

A Gaza, l’UNRWA dans la tourmente

L’agence pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) est au cœur de la tourmente ce week-end. Depuis que cette agence de l’ONU a annoncé avoir écarté plusieurs de ses employés suspectés par Israël d’avoir participé à l’attaque du Hamas du 7 octobre, de nombreux pays dont les Etats-Unis et l’Allemagne, ont suspendu leur aide. Dimanche, la France a indiqué qu’elle ne prévoyait pas « de nouveau versement » d’aide jusqu’en juillet.

Evoquant des accusations d’une « exceptionnelle gravité », Paris, qui a versé 60 millions d’euros d’aide à l’UNRWA en 2023, dit ainsi vouloir attendre « que les enquêtes lancées ces derniers jours permettent de faire toute la lumière sur les faits passés et soient assorties de mesures concrète ».

Manon Aubry candidate

Vous avez peut-être reçu notre alerte (si ce n’est pas le cas, allez voir vos paramètres de notification) : Manon Aubry sera, comme en 2019, la tête de liste de la France insoumise pour les élections européennes du 9 juin. Elle l’a annoncé dans une interview à 20 Minutes. « Je lance un appel à tous les orphelins de la Nupes, tous ceux pour qui sa création a représenté un espoir, déclare-t-elle dans nos colonnes. Je veux leur dire : Rejoignez-nous, venez nous aider ! » La députée européenne veut, contre vents et marées, défendre le programme de l’ancienne alliance de la Nupes sur les questions européennes : renégociation des traités, pas d’élargissement sans harmonisation sociale, fiscale et environnementale… et donc pas d’Ukraine dans l’Union.

Suspense à Gerardmer

Qui inscrira son nom au palmarès 2024 du Festival International du film fantastique de Gérardmer ? Notre journaliste Caroline Vié est à pied d’œuvre dans les Vosges pour vous apporter en direct la réponse à 20h30. Et si vous voulez d’ici là vous mettre à jour sur le cinéma fantastique français, voici un podcast à ne pas rater :

Scénario renversant à Melbourne

Jannik Sinner a remporté ce dimanche l’Open d’Australie après avoir été pourtant mené deux manches à zéro en finale par Daniil Medvedev (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3). Il s’agit du premier titre en Grand Chelem pour le jeune Italien de 22 ans, qui disputait sa première finale de majeur. C’est aussi la première victoire transalpine en Grand Chelem depuis 1976 et le succès d’Adriano Panatta à Roland-Garros en 1976. Le nouveau chouchou du circuit avait sorti en demi-finale Novak Djokovic, numéro 1 mondial dix fois titré à Melbourne. C’était ce dimanche la première fois depuis dix-neuf ans qu’une finale de l’Open d’Australie se disputait sans Djokovic, Nadal ou Federer à l’affiche.

C’est tout pour aujourd’hui, on vous laisse profiter de la finale de l’Euro de hand, en live sur notre site.