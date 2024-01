Faudra-t-il bientôt montrer sa carte d’identité pour jouer au loto ou au PMU ? Pour mieux identifier et protéger les joueurs excessifs, le régulateur du secteur souhaite mettre fin à l’anonymat en points de vente, selon son plan stratégique présenté jeudi.

L’Autorité nationale des jeux (ANJ) réfléchit à un moyen d’identifier ces joueurs problématiques mais aussi les mineurs dans les 35.000 points de vente du réseau physique, un « tabou de la régulation » auquel il faut s’attaquer « face aux enjeux de santé publique de l’addiction au jeu », a déclaré la présidente Isabelle Falque-Pierrotin, lors d’une conférence de presse.

« C’est une très bonne nouvelle »

La lutte contre l’addiction aux jeux pourrait franchir un nouveau cap. « Le phénomène d’addiction a toujours existé mais aujourd’hui ces joueurs sont exposés à une infrastructure industrielle, ce n’est plus un problème individuel mais un problème social », déplore Isabelle Falque-Pierrotin. « C’est une très bonne nouvelle », estime Thomas Gaon, psychologue spécialiste de l’addiction au jeu à l’hôpital Marmottan, qui se dit « débordé de demandes ». « Les joueurs qu’on reçoit ont commencé à 15 ou 16 ans en point de vente », indique-t-il, ajoutant que l’identification permettrait aussi d’écarter les interdits de jeu.

Parallèlement, l’ANJ va exiger des opérateurs de paris en ligne qu’ils écartent plus efficacement les joueurs excessifs de leur clientèle. La dernière étude sur le sujet, qui remonte à 2019, évalue à 1,4 million le nombre de joueurs à risque, dont près de 400.000 à un niveau pathologique. Ces derniers génèrent 21 % du chiffre d’affaires du secteur, selon cette étude de l’Observatoire des jeux. Et le fichier des interdits de jeu, qui compte 55.000 noms transmis aux casinos et aux sites de jeux en ligne, reçoit chaque mois 1.300 demandes d’inscription, les 25-35 ans représentant 50 % des demandes, s’alarme Isabelle Falque-Pierrotin.