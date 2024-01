Le Conseil constitutionnel a censuré très largement jeudi la loi immigration, décision vivement contestée à droite mais satisfaisante pour le gouvernement qui s’apprête à promulguer le texte « dans les prochaines heures » pour appliquer les premières mesures « dès ce week-end ». Le verdict est tombé. Sur les 86 articles du texte, 35 ont été retoqués totalement ou partiellement par les Sages.

« Coup d’Etat de droit »

Durcissement de l’accès aux prestations sociales pour les étrangers, quotas migratoires annuels, resserrement des critères du regroupement familial, « caution retour » pour les étudiants étrangers, etc. La plupart de ces mesures avaient été adoptées en décembre sous la pression de la droite et avec l’appui de l’extrême droite. Emmanuel Macron a aussitôt « pris acte » de cette décision, qui a selon lui « validé quasi intégralement » le projet initial du gouvernement, et demandé à Gérald Darmanin de « tout mettre en œuvre pour que la loi soit appliquée dans les meilleurs délais ».

Le chef de l’Etat promulguera le texte « dans les heures qui viennent », a indiqué sur TF1 le ministre de l’Intérieur, qui a convoqué les préfets vendredi matin pour leur donner ses premières instructions en matière de contrôles, d’expulsions et de régularisations.

Insuffisant pour la leader d’extrême droite Marine Le Pen, selon qui « cette très large censure » confirme que « seule une réforme de la Constitution permettra de répondre aux enjeux migratoires ». Option que l’exécutif a exclue d’office. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a lui dénoncé « un coup de force des juges, avec le soutien du président de la République » qui avait lui-même saisi les Sages. Chez Les Républicains, Laurent Wauquiez, possible candidat à la présidentielle de 2027, a dénoncé « un coup d’Etat de droit ».