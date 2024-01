« On est là les uns pour les autres »... Un jeune sur quatre en France dit se sentir seul et c'est pour cette raison que des étudiants bénévoles de l’association Nightline ont mis en place une ligne d’écoute pour aider d’autres étudiants à rompre leur solitude.

Nightline gère des lignes dans six zones du pays (Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Pays-de-la-Loire, Normandie). Des étudiants, formés pour cela, apportent une écoute « anonyme, confidentielle, non directive et sans jugement » à d’autres étudiants, entre 20h30 et 2 heures du matin.

Famille, amour, amis et santé mentale

« On pratique l’écoute active, on amène la personne à parler. On ne fait pas d’accompagnement psychologique mais on peut les orienter vers un professionnel », explique sa déléguée générale adjointe Juliane Mattiussi. Au cours des 7.500 appels recensés sur l’année universitaire 2022-23, les sujets les plus évoqués sont les relations familiales (27 %), affectives (22 %) et amicales (22 %), mais aussi la santé mentale (42 %) et la solitude (20 %). Le suicide a été évoqué dans 16 % des appels reçus.

« Certains disent : je ne me sens pas bien, j’aimerais rester au téléphone, même si je n’ai rien de particulier à dire. D’autres nous racontent leur journée, on sent qu’ils n’ont personne à qui parler. Certains ne disent rien mais ne souhaitent pas qu’on raccroche, on est juste une présence », décrit-il.

Nightline, c'est « comme une grande famille »

Nasrine Chafa, 22 ans, étudiante à Angers en génie biologique santé, a elle contacté Nightline parce qu’elle ne savait pas à qui parler de sa détresse lorsqu’une blessure sportive a mis fin à sa carrière sportive. Elle s’est ensuite engagée comme bénévole pour « aider à (son) tour » : Pour sa plus grande satisfaction : « J’ai découvert une communauté. On est là les uns pour les autres, comme une grande famille à travers la France. »

Selon le rapport annuel sur les solitudes publié mardi par la Fondation de France, 26 % des 15-25 ans disent se sentir seuls, contre 21 % de la population générale. Le chiffre monte même à 45 % l’été, quand s’interrompent les cours et les activités sportives, associatives ou autre.