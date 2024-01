Un « sursaut de conscience ». L’association de consommateurs Familles Rurales tire la sonnette d’alarme après la publication de son 17e Observatoire des prix des biens de consommation courante dont les résultats ont été publiés ce mardi. Et pourquoi donc ? Parce qu’avec « 12 % d’inflation alimentaire, 10,8 millions de précaires, et 20 milliards dépensés pour soigner des pathologies évitables en les aidant à manger mieux Emmanuel Macron n’a fait aucune annonce pour s’attaquer à ce mal qui ronge tant les corps, les esprits que les finances », déplore l’association. Le point sur le dernier rapport de Familles rurales en trois grands chiffres.

11,9 % d’augmentation des prix

Dans sa dernière étude, l’association de consommateurs Familles Rurales observe que ​​l’inflation a particulièrement touché le secteur alimentaire. Exponentielle, cette augmentation des prix s’est prolongée en 2023 avec une hausse de 11,9 % par rapport à 2022 qui enregistrait déjà une hausse record. Pour cette étude, l’association a prélevé des prix sur 83 produits de consommation fréquente en février, avril, juin et octobre 2023 dans 153 magasins sur 41 départements. « Tous les aliments de notre panier ont augmenté, mais trois postes ont connu une inflation particulièrement marquée, supérieure à 18 % en 2023 : les produits sucrés, les matières grasses et surtout les produits laitiers », selon l’Observatoire.

810 euros par mois pour un panier « économique »

Pire, « de nombreux produits sains pour notre santé » sont particulièrement touchés par l’inflation, avec des hausses de prix à deux chiffres, selon l’Observatoire. Encore épargnés en 2022, en 2023 de nombreux produits sains pour notre santé sont encore plus touchés par la hausse moyenne. « +40,6 % pour la carotte, +24,8 % pour le maquereau, +23,2 % pour le lait demi-écrémé, +21 % pour l’huile d’olive ou encore +20,4 % pour le riz », observe l’association. Le prix moyen mensuel de notre panier « varié » pour une famille de quatre personnes s’élève à 810 euros pour un panier « économique », 901 euros pour celui constitué de marques nationales et 1.297 euros pour le bio. Enfin, pour avoir une alimentation équilibrée qui correspond aux préconisations du PNNS (plan national nutrition santé), une famille composée de deux adultes et de deux enfants doit dépenser chaque mois 539 euros.

2 fois plus cher en Outre-mer

L’Observatoire dénonce aussi la situation difficile de l’Outre-mer où avec « des revenus bien moindres », l’inflation est « tout aussi marquée que dans l’Hexagone », avec « des produits qui y coûtent jusqu’à deux fois plus chères ». Un revenu médian 20 % moins élevé pour la Guadeloupe, 23 % pour la Martinique, 33 % pour la Réunion et jusqu’à six fois moins important pour Mayotte recense l’association.