Santé Publique France (SPF) publie ce mardi une nouvelle étude retraçant les évolutions de la consommation d’alcool des Français et françaises en 2021. Ce dispositif d’enquêtes mis en place en 1992 a pour objectif de suivre les principaux comportements concernant les prises de risques et à l’état de santé de la population. Et, en résumé : les Français boivent toujours beaucoup d'alcool, mais moins qu'avant, et les femmes ont tendance à rattraper les hommes lorsqu'il s'agit de « consommation ponctuelle excessive ».

En trente ans entre 1992 et 2021, la part d’adultes déclarant boire de l’alcool tous les jours a ainsi été divisée par trois, aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes selon le rapport. Et depuis plusieurs décennies, les consommations hebdomadaires et quotidiennes diminuent : la part de consommateurs hebdomadaires était de 62,6 % en 2000 et atteint 39,0 % en 2021. La proportion d’adultes consommant de l’alcool tous les jours était 23,9 % en 1992 contre 8,0 % en 2021.

Baisse et efficacité des politiques publiques

Enfin, La baisse de la consommation quotidienne perdure ces dernières années et s'observe aussi bien chez les hommes (15,2% en 2017 et 12,6% en 2021) que chez les femmes (5,1% en 2017 et 3,8% en 2021). SPF justifie cette évolution par l’efficacité des politiques publiques telles que la loi Evin de 1991 limitant très fortement la publicité en faveur de l’alcool et interdisant la vente aux mineurs de moins de 16 ans. « La baisse des volumes d’alcools vendus observée en France depuis les années 1960 » y est aussi pour quelque chose.

Autre enseignement tiré du rapport : comme cela s'observait déjà en 2017, la consommation moyenne d'alcool diffère encore fortement selon l'âge. Ainsi, les plus jeunes consomment moins souvent, mais lorsqu'ils le font, ils ingèrent des volumes de boissons alcooliques plus importants que leurs aînés. Concrètement, les 18-24 ans consomment en moyenne 3,2 verres par jour et ont 64,3 jours de consommation par an, tandis que les 65-75 ans consomment 1,6 verre, 123,7 jours par an.

« Un rapprochement des comportements entre hommes et femmes »

Autre tendance « que l'on constate depuis plusieurs années, en France comme à l'étranger, c'est un rapprochement des comportements entre hommes et femmes », dit à l'AFP Raphaël Andler, coauteur de l'étude. Ainsi, même si ce rapport constate une diminution de la consommation d’alcool chez les hommes, cette dernière reste très élevée en France, surtout chez les femmes… Voir toujours plus grande et plus fréquente.

La part de femmes âgées de 35 à 55 ans déclarant avoir consommé de l’alcool tous les jours au cours des douze derniers mois est ainsi en hausse entre 2017 (22,3 %) et 2021 (27,9 %). Même constat pour les plus âgées d’entre elles. Entre 2017 et 2021, la part de femmes de 35 ans et plus déclarant des API (alcoolisation ponctuelle importante autrement appelée le « binge drinking », qui est défini par la consommation d'au moins six verres d'alcool en une seule occasion) quelle qu’en soit la fréquence, est en augmentation significative.

Selon Santé publique France, les évolutions sociétales justifient ces changements : augmentation des femmes sur le marché du travail, le recul de l’âge au premier mariage ou enfant ou encore, se conformer à certains codes ou encore l’efficacité du « marketing agressif » qui vise un public féminin.