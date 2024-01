« On est bien à l’âge d’or du train »... La SNCF a enregistré de nouveaux records de fréquentation en 2023 mais se heurte au manque de trains pour répondre à l’explosion de la demande. Le TGV a transporté 122 millions de voyageurs, un niveau encore jamais atteint et en progression de 4 % par rapport à 2022, selon des chiffres annoncés vendredi. La grande vitesse n’est pas la seule à surfer sur l’emballement pour le transport ferroviaire : les trains régionaux progressent aussi de 8 %.

Par rapport à l’avant-Covid, la fréquentation dans les TER a bondi de 21 % avec des pics dans certaines régions, comme en Occitanie, où le nombre de voyageurs a augmenté de 40 % en quatre ans.

« On est bien à l’âge d’or du train. On est en train de construire un cercle vertueux du ferroviaire », s’est réjoui le PDG de la compagnie SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. L’entreprise aux 66.000 salariés recrute, ses effectifs augmenteront en 2024 comme en 2023 après de longues années de régression, et elle affiche une belle attractivité puisqu’elle dit avoir reçu 250,000 CV en 2023 pour 4.900 recrutements - même si dans le même temps les démissions ont elles aussi augmenté.

« Cette croissance de la SNCF a été limitée par des effets de saturation »

Pour autant, « cette croissance a été limitée par des effets de saturation », a déploré Christophe Fanichet. En d’autres termes, avec seulement 364 rames TGV, SNCF Voyageurs ne dispose pas de suffisamment de trains pour répondre à la demande grandissante.

En dix ans, la compagnie a perdu 105 rames, mises au rebut alors que le TGV traversait une crise de rentabilité, même si l’offre de places a augmenté de 13 % dans le même temps grâce à l’arrivée des TGV Duplex, qui ont plus de sièges. « Un TGV sur trois a circulé complet l’an dernier », a précisé le patron de SNCF Voyageurs, et c’est même le cas de 60 % des Ouigo, ces TGV low cost à classe unique, sans voiture-bar et sans remboursement possible.