Après l’abdication surprise de la reine Margrethe II, son fils, le prince Frederik, va être proclamé roi dimanche. Les hôtels sont pleins, les autorités s’attendent à une forte affluence à Copenhague. Impossible ou presque de trouver un train ou vol domestique pour rejoindre Copenhague ce week-end. La police s’attend à une marée humaine dans la capitale du royaume scandinave de 5,9 millions d’habitants. « On pense que beaucoup beaucoup de monde participera », soutient Peter Dahl un responsable de la police de Copenhague, qui pourrait interdire l’accès à la place du château de Christianborg. « Combien ? Impossible à dire mais selon moi plus de 100.000 personnes seront là », ajoute-t-il, précisant que des policiers viendront de tout le pays en renfort.

« Les Danois trouvent qu’il est l’un d’entre eux, ils l’aiment vraiment ! »

Prince héritier depuis cinquante-deux ans, le futur souverain est extrêmement populaire et 82 % de la population estime qu’il saura bien gouverner. « Les gens trouvent qu’il est l’un d’entre eux, ils l’aiment vraiment ! », explique la correspondante royale de la télévision publique DR, Cecilie Nielsen. « Il aime les sports, il est sympa et les Danois n’attachent pas vraiment d’importance à ce qui peut être écrit sur lui dans les médias étrangers », résume-t-elle, en référence à des rumeurs d’infidélité du prince avec une célébrité mexicaine relayées par la presse espagnole et britannique et démenties par l’intéressée.

A 15 heures (14 heures GMT) dimanche la Première ministre Mette Frederiksen proclamera donc l’avènement de Frederik X au balcon du château de Christianborg, siège du Parlement et de l’exécutif, avant que le nouveau roi et son épouse, la reine Mary, traversent le centre-ville en carrosse. Auparavant, Margrethe II aura officiellement renoncé au trône en signant l’acte d’abdication, 52 ans exactement après y être montée à la mort de son père, Frederik IX.

L’abdication de la reine ? « On ne l’a pas vu venir »

Le protocole de la journée reflète dans les grandes lignes la tradition de succession du Danemark. Comme en 1972, aucun dignitaire étranger n’est convié, et le souverain, qui ne porte pas de couronne, ne monte littéralement pas sur un trône.

Pour rappel, l’annonce par Margrethe II de son retrait lors de ses vœux télévisés le soir du 31 décembre a eu l’effet d’une bombe dans le pays car la reine avait juré rester sur le trône jusqu’à en tomber. « On ne l’a pas vu venir », reconnaît Jesper Volpius, un Copenhaguois de 55 ans. Pragmatiques, les Danois ont rapidement accepté la décision de la souveraine, soulagés aussi de ne pas la perdre. Les sondages montrent que plus de 80 % soutiennent la décision de la souveraine, qui gardera son titre de reine et pourra toujours représenter la maison royale lors de cérémonies officielles.

Au Danemark, le rôle du monarque, chef de l’Etat, est principalement représentatif et protocolaire. Il signe cependant les lois et préside formellement à la constitution du gouvernement qu’il rencontre à intervalles réguliers.