Une médecin militaire ukrainienne, libérée ce mercredi, après deux ans de captivité en Russie, a dit « oui » à la demande en mariage de son fiancé, avec qui elle a servi lors du siège de Marioupol, a annoncé jeudi leur commandant. Dans une vidéo diffusée sur Facebook par Serguiï Volynsky dit « Volyna », le commandant de la 36e Brigade de Marine, l’ex-prisonnière de guerre Galyna Fedychyn embrasse son promis, Mykola Grytseniak, après que celui-ci lui a fait sa demande, bague et gigantesque bouquet de roses rouges à la main.

L’amour sous les bombes

C’est sur le front ukrainien, lors de la bataille de Marioupol, que le couple se rencontre. Tous deux soldats, ils se battent pour défendre l’Ukraine face à l’invasion russe. « Cet amour a survécu à des épreuves qui peuvent briser les plus forts », a commenté Volyna, une célébrité en Ukraine qui avec ses troupes, dont ce couple, a résisté pendant des semaines au siège dévastateur de Marioupol.

Les défenseurs de Marioupol, en particulier ceux de la 36e Brigade de marine qui s’étaient retranchés dans le site sidérurgique d’Azovstal, sont en effet considérés comme des héros en Ukraine, ayant résisté durant des semaines au déluge de feu russe qui largement détruit la ville. « Ils ont combattu ensemble lors de la bataille de Marioupol, enduré le calvaire de la captivité et d’une longue séparation mais leurs cœurs n’ont jamais cessé de battre à l’unisson », a-t-il ajouté.

La dernière femme de la 36e brigade de Marine encore détenue par Moscou

Au printemps 2022, le couple est séparé par les forces russes. Galyna Fedychyn, prisonnière de guerre, restera en captivité pendant près de deux ans. Selon Volyna, elle était la dernière femme de la 36e brigade de Marine encore détenue par l’armée russe. « En captivité, elle parlait ukrainien par principe. Les Russes ont fait plusieurs simulacres de préparatifs pour un échange, pour finalement la remettre en détention », a indiqué mercredi l’état-major ukrainien, évoquant la médecin de la 36e sans la nommer.

Le couple s’est retrouvé à la suite d’un échange de centaines de prisonniers, ce mercredi, entre la Russie et l’Ukraine, le plus important depuis le début de la guerre et le premier échange officiel depuis août 2023. Le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, a adressé sur X (ex-Twitter) ses félicitations aux deux combattants.