Tony Merguez, le poivrier géant d’Aushopping à Saint-Martin-Boulogne, la charcuterie Bobosse… Ces noms sont peut-être moins ronflants que ceux de Léon Marchand, Céline Boutier, Alexandre Léauté et Heïdi Gaugain choisis par L’Equipe pour leur trophée des Champions des champions 2023. Et pourtant, eux aussi incarnent le french flair, la France qui rêve plus grand et défie les sommets sans trembler.

Alors que décembre s’achève sur un nouveau titre mondial, celui de la fratrie la plus vieille du monde, nous vous proposons de remonter en dix questions 2023. L’année de tous les records ? Attendez de voir 2024 !