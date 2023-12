Au lendemain de l’adoption de la loi immigration, Emmanuel Macron était l’invité ce mercredi soir de l’émission « C à vous » sur France. En marge du texte, qui a causé des remous dans la majorité, le président s’est exprimé sur d’autres sujets dont le projet de loi sur la fin de vie, la situation à Gaza ou encore les JO de Paris 2024.

Le président a une nouvelle fois promis un « nouveau cap » pour 2024 et confirmé son énigmatique « rendez-vous » en janvier pour tenter une énième fois de relancer un second quinquennat décidément compliqué. « J’ai encore trois ans et demi devant moi », « je ne compte pas m’arrêter ! », a-t-il affirmé, combatif. « Je veux que l’année prochaine, on aborde de nouveaux grands défis et j’aurai à l’ouvrir avec un nouveau cap », « dans la continuité » du triptyque « libérer, protéger, unir », a-t-il ajouté.

20 Minutes fait le point sur l’interview du chef de l’Etat.

Sur la fin de vie

C’est un texte qui est attendu aussi bien par les Français que par les professionnels de santé. Cette semaine, le président avait été directement et publiquement interpellé sur ce sujet par la chanteuse Françoise Hardy atteinte d’un cancer incurable du larynx qui milite pour le droit à l’euthanasie. Emmanuel Macron a affirmé qu’il assumait de « prendre le temps » avant de présenter un projet de loi sur la fin de vie, désormais attendu en février, après la présentation d’un plan décennal sur les soins palliatifs. Sur cette loi aussi attendue que sensible, l’exécutif a plusieurs fois repoussé l’échéance, au grand dam des partisans d’un changement de législation.

Après la convention citoyenne sur la fin de vie, majoritairement favorable à une aide active à mourir, Emmanuel Macron avait demandé à ses ministres un projet de loi « avant la fin de l’été » 2023. Il sera finalement présenté courant février 2024. « La première chose qu’on doit faire, c’est parachever le modèle français des soins palliatifs, en continuant à investir, en corrigeant les inégalités qui existent dans nos territoires », a dit le président mercredi. « On doit mieux accompagner la douleur, en particulier des enfants ».

Ce premier pilier sera déployé « en janvier » par la ministre Agnès Firmin Le Bodo, qui a pris mercredi « par intérim » la barre du ministère de la Santé après la démission d’Aurélien Rousseau. « En février, je présenterai les contours du texte » sur la fin de vie, a poursuivi Emmanuel Macron en précisant quelques lignes rouges.

« Nous ne prendrons pas une loi qui touche les enfants », a-t-il dit. « On ne prendra pas une loi qui traite des cas psychiatriques, des déficients mentaux ou des gens qui veulent se suicider pour des problèmes de santé mentale », a-t-il ajouté. « Cette loi traitera nos compatriotes en âge adulte qui ont leur discernement et qui ont des maladies incurables avec des souffrances qu’on appelle réfractaires aux traitements », a-t-il encore détaillé. Il a cité l’exemple de « quelqu’un qui a aujourd’hui une maladie dégénérative sans espoir, la maladie de Charcot, quelqu’un qui a un cancer dont on sait qu’il est incurable ». « On doit lui donner, la possibilité, dans des conditions de délibération avec sa famille, dans des conditions médicalement encadrées, d’avoir une fin de vie digne et d’avoir une réponse qui est plus adaptée, plus humaine que celle que nous avons aujourd’hui », a déclaré Emmanuel Macron.

Sur la guerre Hamas-Israël

Le chef de l’Etat a de nouveau prévenu que lutter contre le terrorisme, ce n’est pas « tout raser à Gaza », réitérant son appel à une trêve « conduisant à un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires ». « Les semaines passant, on ne peut pas laisser s’installer l’idée que lutter efficacement contre le terrorisme serait de tout raser à Gaza ou d’attaquer de manière indistincte les populations civiles et de faire des victimes civiles », a affirmé le chef de l’Etat. « C’est pourquoi, tout en reconnaissant le droit d’Israël à se protéger tout en luttant contre le terrorisme, nous revendiquons la protection de ces personnes et une trêve conduisant à un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires », a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a demandé aux Israéliens de « cesser cette réponse parce qu’elle n’est pas adaptée, parce que toutes les vies se valent et qu’on les défend ». Il a défendu la « réponse cohérente » et « juste » que porte la France, tout en reconnaissant qu’elle « ne fait plaisir à aucun camp ». « Je crois qu’elle correspond à notre histoire diplomatique », ainsi qu’à « nos valeurs (et) à nos intérêts ».

Sur les JO de Paris 2024

Place à la question épineuse de la sécurité aux JO de Paris 2024. Le président de la République a assuré qu’« il y a évidemment des plans B, des plans C, etc. », pour l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, alors que le président du parti Les Républicains Eric Ciotti avait récemment suggéré de renoncer à l’organiser sur la Seine, car la sécurité pourrait ne pas y être assurée.

Ce plan B interviendrait « en cas de menace potentielle », « si vous avez une montée des tensions internationales ou régionales, si vous avez une série d’attaques » comme en novembre 2015, a-t-il expliqué. « C’est un événement qui se fera dans les meilleurs standards de sécurité, d’accompagnement. Et donc on prévoit tous les scénarios et on s’adaptera à tous les scénarios. Mais ça ne doit pas nous empêcher de rêver. Et moi, j’ai bon espoir qu’on puisse rêver jusqu’au bout », a assuré le chef de l’Etat.

Sur l’affaire Gérard Depardieu

L’acteur Gérard Depardieu est visé par deux plaintes pour viol et agressions sexuelles. Les propos misogynes et insultants envers les femmes du monstre sacré du cinéma français ont aussi été dénoncés dans l’émission « Complément d’enquête ». Depuis, plusieurs acteurs ont pris leur distance avec la star de cinéma et sa statue a notamment été retirée du musée Grévin à Paris.

Vendredi dernier, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak avait annoncé une procédure disciplinaire à l’encontre de l’acteur pouvant aboutir au retrait de sa Légion d’honneur.

Le président Emmanuel Macron a affirmé, de son côté ce mercredi, que la Légion d’honneur est un Ordre qui n’est « pas là pour faire la morale », tout en dénonçant « une chasse à l’homme » contre l’acteur Gérard Depardieu. « Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l’homme. Je déteste ça », a répondu le chef de l’Etat, après l’annonce par la ministre de la Culture.

Sur la célébration d’Hanouka à l’Elysée

Le président a aussi défendu sa présence au début du mois lors d’une célébration de la fête juive de Hanouka à l’Elysée, en expliquant qu’il n’allait pas « plaquer au sol » le grand rabbin France quand ce dernier a allumé la première bougie du candélabre. Le 7 décembre, le président avait reçu un prix récompensant sa lutte contre l’antisémitisme. A cette occasion, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, a allumé la première bougie de Hanouka dans la salle des fêtes de l’Elysée. Il a livré son récit de cet épisode qui avait fait polémique.

« J’ai allumé la bougie du souvenir, la petite bougie rouge, qui n’a aucun caractère religieux, aucun », s’est-il justifié. Haïm Korsia s’est ensuite saisi de cette bougie du souvenir d’Auschwitz pour allumer « les premières bougies d’une fête qui est une fête religieuse », a raconté Emmanuel Macron, se défendant d’avoir lui-même « participé » à une « réunion religieuse ».

« Est-ce qu’il fallait que je bondisse sur le grand rabbin, que je le plaque au sol en lui disant ''non'' ? », a fait mine de s’interroger Emmanuel Macron. « Il y a des gens pour qui c’est juste allumer des bougies, il y a des gens pour qui c’est religieux, il l’a fait ici, il ne l’a pas surjoué », a-t-il continué lors de cette émission en direct depuis le palais présidentiel. « Je pense que ce n’est pas une infraction aux règles de la laïcité », a précisé le chef de l’Etat, ajoutant que « tout le monde a besoin de transcendance et de spiritualité ».