Dans une circulaire datant du 22 novembre et repéré par Le Point, la Première ministre, Élisabeth Borne, invite les membres du gouvernement et des cabinets ministériels à désinstaller WhatsApp, Signal et Telegram de leurs smartphones. Et ce pour des questions de cybersécurité.

Elle demande formellement le déploiement et l’installation d’applications de messageries françaises comme « Olvid » ou « Tchap » sur les téléphones et ordinateurs, pour le 8 décembre au plus tard.

C’est bien noté. Mais… si c’était vous, comment feriez-vous ?

Si on vous obligeait à désinstaller WhatsApp de votre smartphone, cela vous gênerait-il ? Utilisez-vous beaucoup cette appli ? Comment feriez-vous ? Ce serait un retour aux bonnes vieilles chaînes de mails ? Racontez-nous !