C’est parti pour le traditionnel récap des actualités du week-end ! Si vous avez préféré profiter de la météo vraiment pourrie pour binge-watcher la dernière saison de The Crown, nous, on est resté connecté pour vous livrer les cinq infos à retenir pour démarrer une nouvelle semaine en étant bien informé.

Le Qatar communique sur une prochaine libération des otages israéliens du Hamas

La conclusion d’un accord sur la libération des otages enlevés le 7 octobre lors de l’attaque du Hamas repose désormais sur des questions pratiques « mineures », a affirmé le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, sans toutefois fournir de calendrier. La Maison-Blanche a affirmé samedi « continuer à travailler dur » pour parvenir à un accord entre Israël et le Hamas en vue de libérer des otages et marquer une pause dans les combats. L’attaque du Hamas a fait 1.200 morts, majoritairement des civils, selon les autorités israéliennes.

De son côté, l’ONU met en garde Israël sur la possible qualification de « crimes de guerre » de certaines activités menées actuellement à Gaza par l’armée israélienne. « Les événements horribles » survenus ces dernières 48 heures à Gaza « dépassent l’entendement », a déclaré dimanche le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, évoquant notamment « le meurtre » de personnes dans « des écoles transformées en abris » et « des centaines de personnes fuyant l’hôpital al-Chifa pour sauver leurs vies ». Il avertit que « sont des actions qui vont à l’encontre des protections élémentaires que le droit international doit accorder aux civils ». Selon le dernier bilan du gouvernement du Hamas, 12.300 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre, incluant plus de 5.000 enfants et 3.300 femmes.

Et aussi : La France insoumise : Jean-Luc Mélenchon antisémite ? « Oui », répond Manuel Valls

14-0 : Un score implacable pour l’équipe de France de football contre Gibraltar

L’équipe de France a signé contre Gibraltar (14-0) la plus large victoire de son histoire samedi à Nice et s’est assuré une place parmi les cinq meilleurs premiers des qualifications pour l’Euro-2024, synonyme de tête de série pour la compétition.

« Un match bon pour les stats », a souri Kingsley Coman, auteur pour sa part d’un doublé, lors du match. « C’est ma première fois, on a déjà vu des scores avec le Bayern (8-0 contre Darmstadt fin octobre, par exemple, N.D.L.R.) mais jamais autant, c’est un record qui restera j’espère », a ajouté l’attaquant bavarois, auteur de ses 7 et 8e buts pour sa 54e sélection. Seule ombre au tableau, le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery n’a profité qu’un quart d’heure de sa première sélection en équipe de France, à 17 ans avant d’être contraint de sortir prématurément, blessé juste après avoir marqué son premier but.

Et aussi : Transat Jacques-Vabre : Victoire de Thomas Ruyant, nouveau patron des transatlantiques avec un triplé inédit

Le sénateur Joël Guerriau mis en examen pour « administration de substance afin de commettre un viol ou une agression sexuelle »

C’est une histoire sordide qui agite la sphère politique depuis vendredi. Joël Guerriau a été mis en examen vendredi soir. Ce banquier de profession, sénateur de Loire-Atlantique depuis 2011, est soupçonné d’avoir drogué dans la nuit de mardi à mercredi à son insu la députée MoDem Sandrine Josso en vue de l’agresser sexuellement, accusations démenties par son avocat. Il est également mis en examen pour « usage et détention de stupéfiants », selon le parquet de Paris, qui avait requis une obligation de suivre des soins. Le juge n’a pas retenu cette mesure, mais l’a placé sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction de se rendre au domicile de la députée.

Les sanctions politiques sont rapidement tombées. Il a été samedi suspendu par son parti Horizons et son groupe parlementaire, qui pourraient l’exclure définitivement.

Par ailleurs, le groupe Les Indépendants au Sénat, où il siège, a annoncé sa « suspension » et « l’engagement d’une procédure disciplinaire », avec là encore une possible exclusion.

Et aussi : Var : Le maire de Fréjus David Rachline, dans la tourmente, garde le soutien du RN

L’enquête pour la disparition d’une mère de famille à Marseille bascule en « enlèvement et séquestration »

L’enquête pour « disparition inquiétante » ouverte après la disparition d’une mère de famille de 34 ans qui avait quitté son logement début novembre sans plus donner aucune nouvelle a été requalifiée vendredi pour « enlèvement et séquestration ».

Mélodie Mendes da Silva, esthéticienne de 34 ans, mère de deux enfants, avait quitté son logement situé dans le centre de Marseille le vendredi 3 novembre en fin d’après-midi et elle n’a plus donné aucun signe de vie auprès de sa famille depuis. Sa disparition avait été signalée par son compagnon trois jours plus tard, le 6 novembre.

Une marche blanche organisée par la famille de la disparue samedi dans le centre-ville de Marseille aréuni environ 150 personnes.

Et aussi :

Des progrès mais peut mieux faire pour la fusée Starship

SpaceX a fait décoller samedi la plus grande et plus puissante fusée jamais construite, Starship, dont les deux étages se sont séparés avec succès avant qu’une « anomalie » n’entraîne leur explosion. La fusée géante de 120 mètres de haut s’est arrachée du sol peu après 7 heures (13 heures GMT) depuis la base de SpaceX à Boca Chica, dans l’extrême sud du Texas. Le module Starship, placé au sommet de la fusée, s’est séparé avec succès de l’étage de propulsion mais les deux parties de la fusée n’ont pas survécu jusqu’à leur redescente programmée et ont explosé en vol, selon SpaceX.

Le régulateur aérien américain, la FAA, a indiqué dans un communiqué qu’un « incident » était intervenu lors du vol. « L’anomalie a entraîné la perte de l’engin », ajoute l’agence, qui précise qu’aucune blessure ou autre dégât matériel n’est à déplorer.

« La FAA supervisera l’enquête menée par SpaceX » pour déterminer les causes de l’incident, indique en outre l’agence, qui devra approuver les conclusions de l’enquête et les actions de correction à mener par SpaceX avant d’autoriser tout nouveau lancement de Starship.

Et aussi : Extraterrestre : « La magie n’est pas tant dans l’Ovni que dans le témoignage »