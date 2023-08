They’ll Miss You Geneviève… Les internautes de 20 Minutes sont nombreux à avoir saisi l’occasion de notre appel à témoignages pour rendre un dernier hommage à celle qui a fait de l’élection de Miss France un événement télévisé majeur.

« J’avais le plus grand respect pour elle. Reposez en paix Madame vous avez fait du bon et beau travail », écrit ainsi Agnès peu après la mort de Geneviève de Fontenay tandis que Jean-Pierre assure qu’elle va manquer aux Français.

Elégance à la française

Beaucoup saluent son élégance : « dame d’une grande classe » assure André, qui lui « tire son chapeau ». Chantal abonde, retenant « l’élégance avec chapeaux et aussi son France parler », sans qu’on sache s’il s’agit d’une coquille ou d’un jeu de mot à l’endroit d’une femme que plusieurs de nos lecteurs associent à la tradition française. Elle était « emblématique de la France, écrit Arnaud. Elle restera mon souvenir d’enfance à décorer le sapin de noël tous les ans le soir de l’élection miss France. Grande dame, elle m’impressionnait par sa droiture, son look et son franc-parler ». « Certains appelleront ça la "vieille France", on osera plutôt la "France élégante" », résume Thierry.

« Discours rétrograde »

Ce sont les propos de Geneviève de Fontenay qui, en revanche, divisent nos internautes. Car en contrepoint des éloges que beaucoup ont déposé dans notre appel à témoignages, plusieurs d’entre vous ont également pointé du doigt les prises de position polémique de la défunte. « Je retiendrai malheureusement de cette dame un discours trop souvent rétrograde, populiste et à la limite de l’intolérance, note Mathieu. Le concours Miss France aura incidemment participé à la marchandisation du corps de la femme, alliée qui plus est à des normes de beauté source de complexes pour beaucoup de jeunes filles. » Même après sa mort, la très médiatique dame au chapeau continue donc de faire parler d’elle…