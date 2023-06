Nos ordis ont chauffé ce week-end, et ce n’était pas qu’une question de soleil. Retour en quelques lignes sur l’actu mouvementée de ces 48 heures…

1. Un samedi russe à rebondissement

Ce dimanche, les forces du groupe paramilitaire Wagner se replient progressivement en Russie après le coup de force avorté de leur chef. Lors d’une équipée de 24 heures qui a mené ses milices à moins de 400 km de Moscou, Evguéni Prigojine a fait trembler le Kremlin avant de faire volte-face et d’ordonner à ses hommes de rentrer dans leurs bases, après une médiation du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko.

Signe que l’urgence semble passée, les combattants de Wagner ont quitté dimanche les régions de Voronej et de Lipetsk, au sud de Moscou, selon les autorités locales. La veille, ils avaient quitté le QG militaire dont ils s’étaient emparés à Rostov (sud-ouest), centre névralgique des opérations en Ukraine, sonnant la fin de cette mutinerie afin de ne pas faire couler de « sang russe », selon les mots de Prigojine. Ce dernier doit partir pour le Bélarus, a annoncé samedi soir la présidence russe.

Et maintenant ? Quelles conséquences aura la rébellion avortée du groupe Wagner ? Isabelle Facon, maîtresse de recherche, nous répond.

2. Darmanin prolonge Wuanbushu

Trois ministres en visite à Mayotte. Gérald Darmanin (Intérieur), Olivier Klein (Logement) et Jean-François Carenco (Outremer) ont sillonné ce week-end le 101e département français, le plus pauvre du pays, pour défendre Wuanbushu, l’opération contestée de lutte contre la criminalité, l’immigration illégale et l’habitat insalubre dans cet archipel. Gérald Darmanin a précisé que le dispositif serait « prolongé d’un mois » puis qu’un « deuxième type d’opération, une nouvelle formule » débuterait en septembre, ciblant l’agriculture et la pêche illégales et les marchands de sommeil. Il a également déclaré tabler sur la destruction d’environ « 1.250 » logements insalubres à Mayotte d’ici à « la fin de l’année ».

3. Une grande marche des fiertés à Paris

Des dizaines de milliers de personnes (56.000 selon la préfecture) ont participé samedi à Paris à la marche des fiertés LGBT+. Cette « pride » parisienne a pris forme derrière l’unique camion présent, portant la bannière « Depuis dix ans, mariage pour tous, depuis toujours, violences pour tous ».

A la mi-journée, six mineurs avaient été interpellés à Paris pour s’en être pris à une femme qui, un drapeau arc-en-ciel à la main, rejoignait la marche des fiertés. Ils l’ont bousculée et ont tenu des propos homophobes.

La vidéo du week-end : Rencontre avec Suzanne, une artiste à la plume engagée contre l’homophobie.









4. Un dimanche sans JDD

La rédaction du Journal du dimanche a reconduit à la quasi-unanimité sa grève jusqu’à mercredi prochain, pour tenter d’empêcher l’arrivée à sa tête de Geoffroy Lejeune, un directeur marqué à l’extrême droite. Le mouvement a paralysé le site Internet, avant d’empêcher dimanche la sortie de l’édition papier, un évènement rarissime dans l’histoire de l’hebdomadaire dont Vincent Bolloré a pris récemment le contrôle. « Je comprends les inquiétudes de [l] a rédaction, a fait savoir la ministre de la Culture Rima Abdul Malak sur les réseaux sociaux. En droit, le JDD peut devenir ce qu’il veut, tant qu’il respecte la loi. Mais pour nos valeurs républicaines comment ne pas s’alarmer ? »

5. Valentin Madouas en bleu blanc rouge

Son père Laurent, lui-même ancien coureur, l’a longuement étreint sur la grand-place de Cassel. Le Finistérien de 26 ans Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a remporté dans ce village nordiste le succès le plus important de sa carrière : le championnat de France de cyclisme sur route. Il s’est échappé très tôt et a eu raison de tous ses compagnons de route pour triompher en solitaire malgré un changement de vélo dans le dernier tour. Il arborera le maillot tricolore réservé au vainqueur sur les routes du Tour de France dont il prendra le départ le 1er juillet.