Besoin d’une mise à jour sur l’actu du week-end ? C’est parti.

1. Le Stade toulousain remporte le titre de champion de France de rugby après sa victoire sur La Rochelle

Le Stade toulousain, en habitué et grâce à Romain Ntamack et son essai marqué à minutes de la fin du match, s’est adjugé un vingt-deuxième Bouclier de Brennus en renversant le double champion d’Europe rochelais (29-26), samedi, en finale du Top 14. Comme il le fait régulièrement pour les Bleus, à l’image de sa relance d’anthologie lors de la victoire contre les All Blacks en novembre 2021 déjà au Stade de France (40-25), Romain Ntamack a prouvé une fois encore qu’il était l’homme des grands rendez-vous. Alors que la rencontre semblait pliée, que l’on imaginait déjà La Rochelle soulever son premier Bouclier de Brennus, voilà que le petit génie de Toulouse est sorti de sa boîte. « Je ne sais pas si on a douté. Ce qui est sûr, c’est qu’on n’a rien lâché. Sur cette dernière mêlée, on s’était dit qu’on allait tenir le ballon. Je ne suis pas sûr qu’on ait douté. On aurait pu perdre ce match, il faut dire ce qui est. Grâce à cette dernière action, on gagne le match et tant mieux ! C’est une belle réponse de Romain Ntamack après ce qui se passe quelques secondes avant » s’est réjoui Thomas Ramos, arrière de Toulouse. De retour dans la ville rose, les joueurs ont été ovationnés par le public.

L’info en plus : On sait qui sera le nouvel entraîneur du PSG après le départ annoncé de Christophe Galtier. Il s’agit de Luis Enrique (53 ans) selon plusieurs médias. L’ancien entraîneur du FC Barcelone, vainqueur de la Ligue des champions en 2015 et de la Liga en 2015 et 2016, et évidemment présent aux côtés de Neymar et de Lionel Messi pour la célèbre remontada Barça-PSG de 2017, est apprécié à la fois par Nasser Al-Khelaïfi et par Luis Campos. L’officialisation pourrait intervenir d’ici mercredi, une fois l’accord sur les termes de la résiliation avec Christophe Galtier acté.

2. Missak Manouchian va entrer au Panthéon

Emmanuel Macron a annoncé dimanche l’entrée de Missak Manouchian, héros de la Résistance, au Panthéon le 21 février 2024, soit tout juste 80 ans après sa mort. « Missak Manouchian porte une part de notre grandeur », il « incarne les valeurs universelles » de liberté, égalité, fraternité au nom desquelles il a « défendu la République », a déclaré la présidence dans un communiqué. Missak Manouchian est le premier résistant étranger et le premier communiste à entrer à entrer au Panthéon. Il y sera « accompagné de Mélinée », son épouse d’origine arménienne, résistante comme lui, qui lui survécut 45 ans et repose à ses côtés au cimetière d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), a précisé l’Elysée. Réfugié en France en 1925, Missak Manouchian avait rejoint la résistance communiste en 1943 où il s’illustra à la tête d’un réseau très actif avant d’être arrêté et fusillé par les Allemands le 21 février 1944 à la forteresse du Mont-Valérien.

L’info en plus : Plus de quatre Français sur dix ont voté au moins une fois pour le Rassemblement national, révèle une étude Ifop-Fiducial pour le JDD et Sud Radio. Selon cette vaste enquête, 42 % des Français disent avoir voté au moins une fois RN dans leur vie. Ils étaient 35 % en 2021 et 30 % en 2017, signe d’un ancrage continu du parti d’extrême droite. A la présidentielle de 2022, la candidate du RN Marine Le Pen avait certes obtenu près de 41,5 % des suffrages face à Emmanuel Macron.

3. Les lauréats du Festival d’Annecy

Le film d’animation « Linda veut du poulet ! », qui raconte la quête d’une mère désirant préparer un poulet aux poivrons à sa fille un jour de grève générale, a décroché samedi le Cristal du long-métrage du festival d’Annecy. Réalisé par Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, il sortira en salles le 18 octobre. Le prix du jury est revenu à « Four Souls of Coyote » d’Aron Gauder, qui met en scène l’opposition d’adolescents amérindiens à un projet d’oléoduc placé juste en bas de la colline de leur territoire ancestral. Créé en 1960, le festival d’Annecy a enregistré des chiffres historiques de fréquentation lors de cette édition : 15.820 festivaliers accrédités en provenance de 102 pays, soit 19 % d’augmentation par rapport à 2022, précédente année record.

L’info en plus : À l’occasion du festival de Monte-Carlo, la série les Feux de l’Amour fête ses 50 ans. Un record de longévité pour cette série qui ne s’est jamais embarrassée des défections de ces acteurs ou d’histoires alambiquées. La rédaction a concocté un quiz pour que vous puissiez vérifier votre état des connaissances (ou celles de votre grand-mère) sur la série.









4. Les Suisses s’engagent sur la neutralité carbone

Les Suisses ont voté à 58,7 % au référendum en faveur de la loi visant à instaurer la neutralité carbone en 2050 dans le pays alpin, selon les premières estimations de l’institut d’étude gfs.bern. Le projet de loi prévoit de réduire progressivement la consommation de pétrole et de gaz naturel sans toutefois l’interdire. Un défi d’ampleur pour un pays qui dépend à 75 % des importations pour ses besoins énergétiques. En parallèle, la Suisse devra produire davantage d’énergies renouvelables, telles que l’hydraulique et le photovoltaïque, et soutenir des systèmes de chauffage plus respectueux du climat, comme les pompes à chaleur. Par ailleurs, le vote favorable à l’instauration d’une taxe de 15 % sur les grandes entreprises à l’international atteint lui presque 79,4 %, selon les projections du groupe de presse Tamedia. La Suisse et son écosystème montagneux sont particulièrement affectés par le changement climatique. La situation des glaciers suisses est dramatique et ils sont voués à disparaître, selon les spécialistes.

L’info en plus : Un accord diplomatique, négocié dans le cadre du Coreper, l’instance regroupant les ambassadeurs de l’UE à Bruxelles, a confirmé « un objectif de 42,5 % d’énergies renouvelables » dans la consommation énergétique de l’Europe d’ici 2030. L’accord « acte la reconnaissance du nucléaire » dans l’atteinte des objectifs de décarbonation de l’Europe, une mesure largement défendue pas la France.

5. Une alerte aux orages dans 44 départements

Quarante-quatre départements, du Sud-Ouest à la Normandie et aux Hauts-de-France en passant par le Centre, l’Ile-de-France, le nord du Massif central et le nord des Pays-de-la-Loire, ont été placés en vigilance orange dimanche pour des orages, a indiqué Météo-France. Ces orages ont causé quelques dégâts notamment sur les voies ferroviaires. En Ile-de-France, les lignes P, H, E, L étaient interrompues vers 19H en raison des conditions météorologiques, selon le site de la SNCF. La ligne C était elle aussi interrompue à cause d'un arbre «tombé sur la voie à Vitry sur Seine», de même que la ligne A à cause d'un «obstacle sur la voie». Par ailleurs,11.000 foyers étaient privés d'électricité dans le Val-d'Oise aux alentours de 19h.

L’info en plus : Depuis la mi-avril, une vague de chaleur s’est abattue sur le Mexique, causant au moins huit décès. Sept ont succombé à un coup de chaleur et une de déshydratation entre le 14 avril et le 12 juin. Trois personnes sont décédées dans l’Etat de Veracruz (Est), deux dans celui de Quintana Roo (Sud-Est), deux dans l’Etat de Sonora (Nord) et une dans celui d’Oaxaca (Sud). A Mexico, la température a atteint cette semaine un record de 35 degrés Celsius. Dans le centre de la capitale, l’air est étouffant en raison de la cohue et des émissions de gaz dues au trafic routier et aux entreprises.