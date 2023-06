Ce week-end, vous étiez trop occupés à supporter les Français à Roland-Garros pour suivre l’actualité avec nous ? Pas de problème, notre récap en cinq points des dernières 48 heures est disponible pour tous, même les fieffés menteurs que vous êtes…

1. La Chine ne veut pas souffler les bougies

Un peu partout dans le monde, on célébrait ce week-end les 34 ans des manifestations de la place Tiananmen à Pékin. Un peu partout, mais pas en Chine, où toute évocation de l’événement et de sa sanglante répression est censurée. Aussi à Hongkong, ex-colonie britannique restituée à la Chine, les forces de l’ordre étaient sur le qui-vive. La police a arrêté ce dimanche une figure éminente du mouvement prodémocratie et au moins 9 autres personnes. La responsable d’un parti d’opposition à Hong Kong, la Ligue des sociaux-démocrates, a ainsi été interpellée alors qu’elle tenait une petite bougie LED et deux fleurs. Son parti a par la suite indiqué qu’elle avait été relâchée deux heures plus tard.

L’info en plus : La situation dans le détroit de Taïwan est elle aussi très tendue. La marine américaine a accusé samedi un navire chinois d’avoir zigzagué de façon « dangereuse » autour d’un de ses destroyers qui naviguait dans le détroit de Taïwan en compagnie d’un bâtiment canadien. La Chine n’a pas mentionné cet incident mais a accusé les Etats-Unis et le Canada de causer « intentionnellement des troubles dans le détroit de Taïwan », sur lequel elle revendique des droits souverains.

2. Belgorod au cœur de la guerre

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, a appelé dimanche les habitants à évacuer les zones soumises à des bombardements qui se sont intensifiés ces derniers jours. Des tirs d’obus ukrainiens ont tué deux personnes samedi dans cette ville proche de la frontière. Des villages de cette région ont été frappés par des tirs d’artillerie sans précédent ces derniers jours, faisant sept morts et une trentaine de blessés au total cette semaine, selon des sources russes. De l’autre côté de la frontière, des attaques aériennes ont frappé le centre de l’Ukraine, l’une tuant samedi soir une fillette de 2 ans et blessant 22 personnes à Dnipro, l’autre touchant dimanche un aérodrome, selon les autorités du pays.

3. La plus grande dictée du monde

La plus grande dictée du monde a eu lieu ce dimanche à Paris. Stylo 4-couleurs en main, Laure Gamaury notre reporter est partie sur les Champs mesurer son niveau d’orthographe et faire son entrée dans le Guiness Book. Verdict en vidéo :









4. Nantes sauve sa place en Ligue 1

Le championnat de Ligue 1 de foot s’est achevé samedi soir et a livré son lot de belles surprises et de grandes déceptions. Au rang des dernières, on retrouve Auxerre, qui retourne en Ligue 2, battu par Lens (1-3) dans un festival de boulettes des deux gardiens. Mais aussi Monaco (1-2 contre Toulouse), qui n’ira pas en Coupe d’Europe et a licencié son entraîneur. Ou Paris (2-3 contre Clermont) et l’OM (1-0 à Ajaccio) qui achèvent leur saison sur un couac sans conséquence. Au rayon des grands bonheurs, figure Nantes qui arrache sa survie en L1 en battant Angers d’un petit but. Et Rennes, qui finit 4e grâce à sa victoire (1-2) chez le rival brestois conjuguée au nul de Lille (1-1) à Troyes.

L’info du jour : Benzema et le Real, c’est fini. Le Ballon d'or 2022 a annoncé qu’il quittait Madrid à la fin de cette saison. Il dispute donc en ce moment même son dernier match à Bernabeu, lui qui a tout gagné avec la Maison blanche. Son match d’adieu est à vivre en direct ici.

5. A Roland, le Prime ne fait pas l’unanimité

Alors que les 8es du tournoi de tennis parisien se déroulent en ce moment même (à suivre, eux aussi sur notre site) et ont permis à Djokovic, Khachanov, Pavlyuchenkova ou encore Muchova de se qualifier pour le tour suivant, c’est le match programmé en « nocturne » ce dimanche qui a attiré l’attention. Pour la première fois depuis le début de ce Roland-Garros 2023, c’est une affiche féminine (Sabalenka-Stephens) qui a été programmée en « prime time » sur le Central. Un choix qui a entraîné des centaines de reventes de billets, au grand dam des joueuses. Jérémy Laugier est allé à leur rencontre…