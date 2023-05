Roland-Garros et soleil au programme de votre week-end ? Vous avez eu bien de la chance. Et pour faire perdurer celle-ci ainsi que le soleil et les chances françaises sur la terre battue parisienne, il vous faut lire nos cinq infos du week-end. Pour ce qui est du Festival de Cannes et de la Palme d’or française, c’est dans la colonne de droite.

1. Paire perd mais sous les applaudissements du public

Benoît Paire a entrevu la qualification pour le 2e tour de Roland-Garros contre Cameron Norrie, tête de série n°14, avant de finalement s’incliner en cinq sets et 3h33 de jeu. La frustration, tout le public du Lenglen l’a ressenti quand, à 4-2 pour Paire dans le dernier set, le Français a donné des points facile et permis à l’Américain de revenir dans la partie et de renverser la table. « Je cogite trop »… La perspective de retrouver Lucas Pouille au 2e tour lui a-t-elle coûté la qualif ?

L’info en plus : La victoire française qui a fait hérisser les poils des fans de tennis

2. La fillette enlevée de retour en France

Enlevée en Isère, retrouvée au Danemark et de retour en France. E., fillette de 10 ans, est rentrée en France, a indiqué lundi l’avocate de sa mère. La petite fille « est contente d’avoir retrouvé sa mère Mélanie Muridi, elles sont rentrées en France et l’important est qu’elles soient ensemble », a souligné l’avocate. Mélanie Muridi a ajouté que l’enfant ne reprendrait pas l’école dans l’immédiat sans préciser si elle avait regagné son domicile.

L’info en plus : Une enfant kidnappée il y a six ans retrouvée grâce à une série Netflix

3. One, two, spritz, viva l’Italie

Le week-end a été ensoleillé, les terrasses des cafés prisent d’assaut et le spritz a coulé à flots. Eh oui, depuis 2015, la boisson orangée est l’une des stars des beaux jours et n’a pas disparu des tables après un seul été. RIP rosé-pamplemousse. Alors comment le spritz est passé d’effet de mode à cocktail bien installé ?

L’info en plus : De comble du ringard à branché, comment le sac banane a fait son grand retour ?

3. L’Himalaya, une poubelle comme une autre

Un spectacle déplorable. Un explorateur français et son équipe viennent de retrouver dans l’Himalaya 1,6 tonne de déchets plastiques, alors que s’ouvrent des négociations pour tenter de juguler cette pollution au niveau mondial. « C’est une vraie décharge. Derrière chaque rocher, on trouve quantité de bouteille d’oxygène, de conserves, des toiles de tente, des chaussures, c’est vraiment aberrant », témoigne Luc Boisnard depuis le Népal.

L’info en plus : Macron veut s’attaquer à la « bombe à retardement » de la pollution plastique

5. Coco est rentré à la maison

Son périple ne l’a pas mené place Clichy mais jusqu’à Noirmoutier. Un perroquet qui avait disparu dans le Morbihan a été retrouvé 100 km plus loin sur l’île vendéenne. On vous raconte cette histoire avant que vous nous voliez dans les plumes.

L’info en plus : Comment agir en cas de découverte d’un animal échoué ou en difficulté ?