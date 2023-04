Tensions au Soudan, mobilisation contre le projet d’autoroute A69 dans le Tarn, un marathon londonien historique… Il s’en est passé des choses ces dernières 48h. On fait le point.

1. La France et de nombreux pays occidentaux évacuent leurs ressortissants au Soudan

La France mais aussi les Etats-Unis ou encore l’Italie ont commencé à évacuer leurs ressortissants et personnels diplomatiques dimanche alors que les combats meurtriers entre armée et paramilitaires font rage depuis plus d’une semaine au Soudan. Depuis le 15 avril, les deux généraux au pouvoir depuis leur putsch de 2021 se sont lancés dans une guerre sans merci. Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour (ouest), ont fait selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3.700 blessés. Elles ont déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d’autres Etats du Soudan ou hors des frontières au Tchad et en Egypte. Et elles ont entraîné la mobilisation de plusieurs pays pour évacuer leurs ressortissants.

L’info en plus : Comment et pourquoi cette guerre civile a éclaté au Soudan ? La rédaction de 20 Minutes vous explique qui sont les belligérants et comment la situation pourrait évoluer dans une synthèse d’actualité.





2. Une importante mobilisation contre le projet de l'A69 dans le Tarn

4.500 à 8.200 personnes ont manifesté pacifiquement contre le chantier de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Les opposants dénoncent un projet d’autoroute qu’ils jugent contradictoire avec l’urgence climatique et réclament "moins de goudron", lors d’une mobilisation festive, mais sous haute surveillance comme le raconte notre journaliste Hélène Ménal dans son reportage sur place. Lors d’une conférence de presse, les organisateurs de la manifestation ont proposé un aménagement de la nationale existante et dénoncé la perte de terres agricoles ou de biodiversité qu’entraînerait la construction de cette portion d’autoroute de 53 km.

L’info en plus : En Alsace, les espoirs d’une majorité pour la sortie de la région Grand-Est ont été douchés par une déclaration président Emmanuel Macron dans un entretien publié jeudi par Les Dernières nouvelles d’Alsace (DNA). « Je veux que les Alsaciens […] sachent que la région Grand-Est leur apporte beaucoup. C’est le cas notamment pour les transports, l’aménagement du territoire. C’est plus que ce que l’Alsace aurait pu faire seule », fait valoir le chef de l’Etat. Ce week-end, de nombreuses personnalités politiques locales ont exprimé leur déception face à cette déclaration.





3. La loi sur le mariage pour tous fêtait ses 10 ans ce dimanche

Le 23 avril 2013, la loi qui autorisait le mariage de personnes du même sexe était promulguée après des débats animés au Parlement et d’importantes manifestations de ses opposants. Depuis, c’est le désert comme l’explique notre journaliste politique Rachel Garrat-Valcarcel, si l’on excepte l’ouverture de la PMA aux couples de femmes cisgenre et aux femmes seule ou de très petites avancées sur les droits des personnes trans. L’adoption reste d’ailleurs un parcours du combattant pour ces couples comme évoqués dans les témoignages recueillis par notre journaliste Cécile de Sèze. Dans l’entretien qu’il a accordé à 20 Minutes, François Hollande « regrette profondément » de ne pas avoir fait voter la PMA pour toutes qu’il n’a finalement pas fait voter lors de son mandat de Président de la République.

L’info en plus : Comment les couples homos sont-ils représentés à la télé ? Comment les couples LGBT+ sont-ils perçus aux Antilles ? Comment les professionnels du mariage ont-ils séduit ces nouveaux clients ? Découvrez tous nos articles et vidéos dans notre dossier consacré aux 10 ans de la loi sur le mariage pour tous.

4. Des performances exceptionnelles au marathon de Londres

L’une a gagné le premier marathon de sa carrière, le second a signé le deuxième chrono de l’histoire, les deux ont marqué les esprits : la Néerlandaise Sifan Hassan et le Kényan Kelvin Kiptum ont remporté dimanche un marathon de Londres de très haute facture. Avant Londres, Hassan, championne olympique du 5.000 m et du 10.000 m à Tokyo en 2021 (un butin historique agrémenté d’une médaille de bronze sur 1.500 m), n’avait jamais couru sur la distance et, avant d’entamer la saison d’athlétisme sur piste, en plein air, venait se tester dans l’optique des Jeux de Paris, l’an prochain. Kiptum avait, lui, déjà impressionné en devenant le troisième meilleur performeur de l’histoire (2 : 01.53) dès son premier marathon, à Valence en décembre. Seuls les légendaires Eliud Kipchoge et Kenenisa Bekele avaient de meilleurs chronos.

L’info en plus : En cyclisme, Le Slovène Tadej Pogacar, qui visait un triplé dans les classiques ardennaises, a abandonné Liège-Bastogne-Liège ce dimanche après une chute et souffre d’une fracture à un poignet. L’abandon du coureur slovène de 24 ans, qui vient de remporter l’Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne, prive la course d’une explication royale et très attendue avec le Belge Remco Evenepoel, tenant du titre.





5. Des piétons fauchés par une voiture au Festival de cerfs-volants à Berck

Un véhicule dont le conducteur septuagénaire a "perdu le contrôle" a "accidentellement" renversé et blessé samedi, aux environ de 18h30, dix piétons, dont quatre classés en "urgence absolue", à Berck-sur-Mer, où se tiennent les "rencontres internationales de cerfs-volants". Le véhicule "conduit par une personne âgée de soixante-seize ans et handicapée a percuté la foule", a indiqué dans un communiqué le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. "Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule après avoir confondu la pédale de frein et celle de l’accélérateur", a-t-il précisé. "Dépisté négatif à l’alcool et aux stupéfiants, le mis en cause, légèrement blessé après l’intervention d’un témoin, sera entendu ultérieurement dans ce cadre". Le parquet déplore au total "onze victimes" dont quatre en "urgence absolue", et les autres en "urgence relative".

L’info en plus : A Paris, une femme est morte happée par un métro samedi à la station Bel Air sur la ligne 6. "Une femme née en 1977 a vu son manteau coincé en descendant de la rame, et son décès s’en est suivi", a précisé le parquet. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée au commissariat du XIIe arrondissement de Paris, a ajouté le parquet. Selon la RATP, "les services de secours sont intervenus mais la femme a été déclarée décédée".