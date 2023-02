Si, un an après son démarrage, la guerre en Ukraine a occupé une place importante dans l’actualité, découvrez cinq autres infos qu’il ne fallait pas rater au cours de ces dernières 48 heures…





1. Emmanuel Macron appelle à un plan de sobriété sur l’eau au Salon de l’agriculture

Après une apparition express à l’édition 2022, au tout début de la guerre en Ukraine, et un salon annulé en 2021 pour cause de Covid-19, le chef de l’Etat a passé tout son samedi à serrer des mains et à échanger plus ou moins sereinement avec les agriculteurs, professionnels de l’agroalimentaire et les nombreux visiteurs qui se sont pressés à l’ouverture du Salon de l’agriculture, samedi. Le Président a notamment appelé à « un plan de sobriété sur l’eau » sur le modèle de la « sobriété énergétique », évoquant « la fin de l’abondance ». « On sait qu’on sera confronté comme on était l’été dernier à des problèmes de raréfaction [d’eau] : plutôt que de s’organiser sous la contrainte au dernier moment avec des conflits d’usage, on doit planifier tout ça », a expliqué le chef de l’Etat.

2. De nouveaux rebondissements dans l’affaire Palmade

Depuis le grave accident de la route qu’il a provoqué le 10 février en Seine-et-Marne et sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires, les informations sur l’humoriste ne cessent d’occuper la Une des journaux et la Justice. Ce samedi, un homme a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’enquête pour détention d’images à caractère pédopornographique visant Pierre Palmade, a indiqué le parquet de Paris. Plus tard dans la journée, l’humoriste aurait été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif (Val-de-Marne), ont rapporté samedi plusieurs médias, précisant que « son pronostic vital n’est toutefois pas engagé ». L’AVC serait survenu « peu avant 19 heures » et le comédien de 54 ans est « conscient mais très affaibli », précise le Journal du dimanche. Pierre Palmade aurait été transféré à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre.

3. Le documentaire français Sur l’Adamant remporte l’Ours d’Or

A la Berlinale, présidée cette année par Kristen Stewart, c’est le documentariste français Nicolas Philibert qui a séduit les jurés avec son documentaire Sur l’Adamant. Il remporte l’Ours d’or pour cette immersion sensible à bord d’une péniche faisant office d’hôpital de jour pour des personnes atteintes de maladies psychiatriques à Paris. Nicolas Philibert succède ainsi à Nos Soleils, ode catalane à l’agriculture de l’Espagnole Carla Simon. Deux décennies après l’immense succès de Etre et avoir, le documentariste de 72 ans quitte les bancs de l’école pour cette plongée dans l’univers psychiatrique, premier film d’une trilogie à ce sujet. Autre Français à briller dans ce palmarès : le réalisateur Philippe Garrel qui a reçu à 74 ans l’Ours d’Argent du meilleur réalisateur pour Le Grand Chariot, un film aux airs de testament artistique tourné avec ses enfants.

4. Tragique naufrage au large des côtes italiennes

Au moins 59 migrants, dont un nouveau-né de quelques mois, sont morts après le naufrage à l’aube de leur embarcation non loin de la ville italienne de Crotone, en Calabre (sud), rapportent dimanche les médias.

« A l’heure actuelle, 80 personnes ont été récupérées en vie, dont certaines ont réussi à rejoindre le rivage après le naufrage, et 43 cadavres ont été retrouvés le long du littoral », avait indiqué un communiqué des gardes-côtes publié en fin de matinée. Selon lces derniers, l’embarcation transportait environ 120 personnes et s’est brisée sur les rochers à quelques mètres de la côte. De leurs côtés, les pompiers évoquent « plus de 200 personnes » à bord de l’embarcation.

5. Perrine Laffont devient la skieuse de bosses la plus titrée de l’Histoire

Au lendemain de son sacre en simple, Perrine Laffont est devenue pour la cinquième fois de sa carrière championne du monde de ski de bosses en décrochant dimanche à Bakuriani (Géorgie) le titre en parallèle. La Française réalise pour la première fois de sa carrière ce doublé, après avoir remporté l’or mondial en parallèle en 2017 et 2019 et en simple en 2021. Avec cinq titres planétaires, elle devient à 24 ans la skieuse de bosses la plus titrée de l’Histoire, devant la Canadienne Jennifer Heil et la Norvégienne Kari Traa, en or à quatre reprises.

