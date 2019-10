Les lectures coups de cœur, ça se partage.

Amandine Roulland, contributrice du groupe de lecture 20 Minutes et blogueuse, vous recommande Il est grand temps de rallumer les étoiles, paru en mai 2019 en Livre de Poche.

Sa citation préférée :

"Alors, nous avons entamé le voyage qui allait changer nos vies."

Pourquoi ce livre ?

Parce que l’on garde l’idée du titre. Quitter son quotidien pour un voyage en camping-car vers la Scandinavie permet à Anna de prendre du recul et de reconstruire sa famille.

Parce que ce roman Poche a déjà deux millions de lecteurs et on comprend pourquoi. On avait déjà aimé « Le premier jour du reste de ma vie » adapté au cinéma. Virginie Grimaldi écrit avec sincérité.

et on comprend pourquoi. On avait déjà aimé « Le premier jour du reste de ma vie » adapté au cinéma. Virginie Grimaldi écrit avec sincérité. Parce que l’alternance des points de vue des personnages est une bonne idée pour construire un récit.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Fini de tourner en rond entre le boulot, l’école et la maison. Marre de ruminer ses soucis. Anna embarque à travers l’Europe ses deux adolescentes, Chloé 17 ans et Lily 12 ans, pour les auréoler à nouveau de lumière.

Les personnages. Dans cette histoire, il n’y a pas que le journal intime Marcel comme confident. La petite famille trouve rapidement des compagnons de voyage.

Les lieux. La nuit, le froid, le saucisson de renne, mais ce que l’on retiendra c’est l’immensité, les étoiles et l’amour.

L’époque. De nos jours quand garder son boulot est de plus en plus difficile, quand les femmes élevant seules leurs enfants sont des lionnes, et quand les ados en manque de repères sont scotchés à leur smartphone.

L’auteur. Du bon cru 1977, Virginie Grimaldi vit à Bordeaux. Elle figurait à la sixième place du Top 10 des romanciers français ayant vendu le plus de livres sur le territoire national (palmarès Figaro/GfK) en 2018. Une adaptation au cinéma est déjà prévue pour ce roman.

Ce livre a été lu un verre d'ouzo dans la main par Amandine Roulland, pionnière de 20 Minutes Livres. Retrouvez son blog ici.

