La licorne se recentre. Sorare, le géant français du fantasy sports, a licencié 22 employés de son bureau new-yorkais en février, a annoncé le site spécialisé Techcrunch. Mais elle en embauchera 28 à Paris, précise le service communication de l’entreprise, contacté par 20 Minutes.

« Alors que nous planifions notre prochaine étape de croissance, nous avons pris la décision de centraliser certaines de nos fonctions à notre siège de Paris », a écrit à Techcrunch le cofondateur de l’entreprise, Nicolas Julia.

« Les postes supprimés concernent le développement du produit, explique le service de presse, tout comme les embauches à Paris. » La start-up, qui a annoncé un nouveau gameplay pour septembre et a sorti un nouveau jeu gratuit intitulé Rivals, poursuit donc son développement mais depuis Paris, sa place forte historique.

La NBA et le baseball toujours au programme

L’ouverture du bureau new-yorkais avait coïncidé avec le développement fulgurant de la start-up, qui avait levé 680 millions de dollars en 2021, la valorisant à 4 milliards de dollars. Sorare, né autour du foot, avait alors damé le pion aux entreprises américaines en signant un contrat qui l’unit toujours à la NBA et au championnat nord-américain de baseball en plus de ses accords historiques avec la Bundesliga, la Liga espagnole et, désormais, la Premier League.

« Nous conservons une dizaine de postes à New York pour gérer nos relations avec nos partenaires », précise le service communication.