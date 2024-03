«All Time High », le « plus haut historique »… Les investisseurs attendaient ce moment où Bitcoin atteindrait sa plus haute valeur historique avec la même ferveur que les adorateurs du printemps guettent les marmottes le 2 février outre-Atlantique. Et l’événement est intervenu ce 5 mars.

En franchissant le seuil des 69.000 dollars pour 1 bitcoin, la cryptomonnaie a retrouvé puis dépassé son niveau de novembre 2021. Entre les deux dates, deux ans et demi d’un hiver crypto assez rigoureux se sont écoulés, marqués par la chute de l’écosystème LUNA et le crash de FTX.

Plutôt 77.000 dollars ?

Les experts du domaine se sont donc empressés de saluer cet ATH tant attendu, annonçant selon les plus enthousiastes l’entrée dans une phase de « bull run », comprenez une flambée durable des cours des cryptos.

Les plus prudents toutefois rappellent qu’entre le précédent point haut et celui-ci, le monde a connu une inflation forte. « Si nous prenons les chiffres aux US (8 % d’inflation en 2022 et 3.6 % en 2023) il faudrait 77.053$ aujourd’hui pour obtenir le même pouvoir d’achat que les 69.000$ de novembre 2021 » détaille ainsi sur Linkedin Romain Saguy, l’un des cadres de la plateforme crypto française Coinhouse.