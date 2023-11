Les courses de chiots-tamagotchi ne sont pas des sprints, plutôt des marathons… En lançant le 7 novembre l’Academy, Dogami le rappelle à quiconque voudrait comme lui créer un jeu AAA, ces jeux vidéo au budget pharaonique et à maturation lente.

Depuis le lancement en 2021 de ce projet de « Petaverse », un métavers peuplé de chiens virtuels, Dogami a fait du chemin. Deux levées de fonds, pour un total de 14 millions, des milliers de chiens vendus sous forme de NFT, un comic book dont les personnages sont des dogami, un partenariat avec GAP… De l’anecdotique au structurant, les étapes de développement du projet dessinent une ambition : « créer un univers vaste et plus profond que la première application assez basique » qui accueillait le jeu, explique Kris Penseyres, cofondateur de Dogami.

Un « pivot » vers davantage de fun

« C’était une très bonne première expérience mais on se retrouvait vite à faire les mêmes choses, à la manière d’un tamagotchi… » En bonne start-up, Dogami ne s’obstine pas quand elle tombe sur un os. En novembre 2022, la société « pivote », le terme consacré pour un changement de modèle. « On a revu les fondations de notre jeu, pour permettre plus d’interactions sociales, plus de découvertes, plus de divertissement… »

Le résultat, c’est Dogami Academy, première brique de cette nouvelle stratégie que Kris Penseyres est venu présenter le jour de sa sortie aux membres de la communauté 20 Mint sur Twitch. L’interview complète est à découvrir en tête d’article…