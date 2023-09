Alphaverse envoie le foot dans le métavers

Il avait le jeu vidéo dans le sang, maintenant c’est la blockchain. Frédéric Chesnais, l’ancien PDG d’Atari et désormais à la tête de Crypto Blockchain Industries (CBI), mélange divertissement et web3 dans Alphaverse, un métavers relié à la blockchain et à d’autres mondes virtuels.

La première brique de cet univers s’appelle Football at Alphaverse. Un espace modélisé en 3D qui permettra aux supporters des différents clubs partenaires (Real Betis, Real Sociedad, Sau Paulo FC…) d’accéder à des contenus exclusifs mais aussi d’acquérir des NFT reliés à des contreparties concrètes comme des places de match ou des maillots. D’autres briques (un espace inclusif pour les communautés LGBTQIA +, un monde dédié à la musique, un autre à la photo etc.) viendront s’y imbriquer dans un second temps.