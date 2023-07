Les footeux n’ont pas le monopole des fantasy games. Ces jeux où les performances réelles des athlètes déterminent le score d’équipes virtuelles ont largement dépassé le domaine du ballon rond, s’aventurant sur les terrains de rugby, les parquets de NBA ou les cages de MMA. Mais ils restaient grosso modo l’apanage des sportifs jusqu’à ce que Yadeck propulse ces mécaniques de jeu en ligne dans le rap game francophone.

Une scène à l’esprit de compétition

« Le public du rap est très attaché aux chiffres et aux performances des artistes car la compétition est au cœur même de cette musique », explique Paul Wallaert, le cofondateur de Yadeck. Avec son frère, il a imaginé ce jeu où les ventes d’album remplacent les buts et les passes décisives. Et créé un univers complet qui permet aux joueurs de découvrir de nouveaux artistes ou de candidater pour des expériences uniques avec leurs rappeurs préférés, comme Niska, ambassadeur officiel de Yadeck. Une aventure à découvrir en intégralité dans la vidéo en tête d’article.