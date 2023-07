Lay3rs est clairement un projet à part. L’entreprise propose aux monuments en tous genres d’en créer un jumeau numérique. En d’autres termes, une modélisation fidèle, de l’intérieur comme de l’extérieur, qui pourra être utilisée dans un film, un jeu vidéo, pour organiser des visites 3D ou d’autres expériences immersives… Bref, une copie conforme, mais virtuelle, et une nouvelle source de revenus, ce qui est toujours chose bienvenue dans le monde aussi désargenté qu’impitoyable de la culture.

Sébastien Malcotti, un méca de la première heure

NFT Biarritz, non plus, est loin d’être un événement classique. Conçue autour d’une formule « all inclusive » sur deux jours, sous le soleil de plomb du Pays basque, cette seconde édition met à l’honneur les ateliers pratiques plutôt que les conférences, dans un esprit très « vacances au club med ». Sébastien Malcotti, CEO de Lay3rs et Damien Dupont, cofondateur d’OpenGem et de NFT Biarritz étaient les invités de 20Mint au Carré le 4 juillet sur Twitch.