Les NFT riment-ils avec inutilité ? Oui quand il s’agit d’art numérique et non pour tracer les dons versés à une association ou authentifier une place de concert, répondent les Français dans une étude publiée par l’agence digitale Razorfish le mois dernier. Un pied dans les deux mondes, des projets à impact comme Reskue et Aquaverse tentent de mettre tout le monde d’accord.

Reskue. art met de la philanthropie dans le Web3

Le premier met à disposition des artistes une plateforme où ils sont libres de vendre leurs œuvres en s’engageant pour une bonne cause. Au minimum 50 % des ventes est reversé à une association choisie par l’artiste ou, si ce n’est pas le cas, par l’acheteur. “C’est une nouvelle source de revenus pour les associations”, explique Eric Djavid, cofondateur de Reskue. Notre technologie leur permet d’entrer dans le Web3 sans les complexités techniques que cela implique.” Reskue se charge de convertir les cryptomonnaies et à la fin du mois, les associations reçoivent les dons en euros. Quant à la blockchain, elle garantit la traçabilité et la redistribution de l’argent aux associations en toute transparence.

Aquaverse finance la dépollution des eaux

Dans un autre registre, Aquaverse concilie blockchain et écologie. Ce projet, cofondé par Dolian Barkallah et Noël Esnault, s’est donné pour mission de créer un écosystème qui permet d’agir de manière concrète sur la pollution de la mer et des océans. L’idée ? Une collection de NFT qui finance l’aquaculture d’éponges, capables de filtrer des milliers de litres d’eau par jour.