Aujourd’hui, c’est un jeu de cartes à collectionner connecté à la blockchain, doublé de deux romans. Dans un avenir proche, un mmo (jeu massivement multijoueur) viendra proposer une nouvelle expérience aux joueurs, suivi d’un moba (arène de bataille en ligne multijoueur), eux aussi web3. Et qui sait quelles autres surprises ? Sami Chlagou, le CEO de Cross The Ages (CTA), garde plus d’une carte dans sa manche. Et les annonces autour de la licence CTA, « le projet de [s] a vie », devraient se multiplier dans les prochains mois. L’entrepreneur a profité de l’émission 20Mint au Carré du mardi 2 mai pour lever le voile sur certaines d’entre elles.