L’un conseille des annonceurs dans leurs achats. L’autre préside la branche Immobilier du groupe Casino… Ni l’un, ni l’autre ne semblaient prédestiner à ouvrir la voie de la blockchain pour les marques désireuses de s’essayer au web3.

Et pourtant, Samuel Arnaud en conseillant Ledger pour le compte de l’agence Initiative, ou Stéphanie Zolesio-Roux en lançant des NFT ou explorant le métavers pour les marques de Casino, ont pavé la voie. Invités de 20 Mint au Carré, l’émission hebdomadaire de 20 Minutes sur Twitch consacrée au Web3, ils sont revenus sur leurs expériences, bonnes ou mauvaises, dans un secteur où, après l’emballement de 2021-2022, ne survivront que les bons projets.

Eduquer le public

« Les mauvais projets résonnent beaucoup plus médiatiquement qu’un bon projet qui a marché », confirme Samuel Arnaud. « Mais c’est aussi comme ça qu’on éduque le public, réplique Stéphanie Zolesio-Roux. Le sérieux qu’on doit mettre dans le web3 est le même que dans le monde classique. C’est important qu’on puisse séparer les bons et les mauvais. Quand on ouvre un compte en banque, on n’irait jamais le confier à quelqu’un qui dit juste “J’ai envie d’ouvrir une banque”. ». La suite de l’interview est à découvrir dans la vidéo ci-dessus.