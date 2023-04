Les tickets de concert sous forme de NFT s’imposent progressivement et pour les organisateurs qui adoptent cette nouvelle forme de billetterie, c’est la possibilité de multiplier les expériences : œuvre d’art en illustration, billet qui évolue si on a réellement assisté à l’événement, avantages à vie, rendu possible par l’immuabilité de la blockchain qui sécurise le NFT…

L’année dernière, Fun Radio s’était essayée à l’exercice en vendant en quelques heures dix pass pour sa grand-messe électro annuelle, donc 5 conçus pour ouvrir les portes de l’événement à vie. La station renouvelle l’exercice cette année en mettant en vente 10 nouveaux pass sous forme de jetons non fongibles pour son Ibiza Experience, le 28 avril à l’Accor Arena de Paris.

Accès à vie

Le show, qui réunit sur scène KSHMR, Steve Aoki, Joel Corry, Alok, Alan Walker ou encore Vladimir Cauchemar, rassemblera 15.000 fans de musique électronique. Impossible aujourd’hui d’acheter une place pour l’événement, complet de longue date, sauf à se procurer l’un des dix pass mis en vente sous forme de NFT.

« Ce show, c’est l’occasion de fédérer à la fois les fans d’électro et notre communauté NFT engagée depuis plus d’un an, explique Alix de Goldschmidt, directrice adjointe de l’audio digital, en charge de l’innovation et du produit (Groupe M6). Le renouvellement de l’expérience s’inscrit à la fois dans notre volonté de continuer de participer, en tant que médias, à l’acculturation web3, et de tester de nouvelles technologies innovantes permettant de préparer l’avenir du ticketing. »









Plus chers que les places désormais introuvables qui se vendaient de 39€ à 59€, ils sont aussi plus riches, combinant l’accès à l’événement et des avantages à long terme. « Ces NFT offrent une dimension unique et exclusive, bien au-delà de la billetterie traditionnelle, affirme Alix de Goldschmidt. Ils permettent aux fans de se connecter avec notre marque toute l’année, tout en se retrouvant au cœur d’une communauté inédite.

Cinq d’entre eux, vendus pour 0,55 BNB (environ 170 euros) donneront droit à deux places pour le concert, un artwork animé, un badge ainsi que la possibilité de choisir le premier morceau joué ce soir-là. Les cinq autres, appelés Lifetime Pass, comportent deux accès à vie à l’événement dont c’est cette année la septième édition, ainsi que deux boissons. Les uns comme les autres donnent également accès la communauté Fun Radio et aux offres qui lui sont réservées tout au long de l’année.