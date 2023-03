Les tendances du Web3 passées à la loupe avec Wagmi Trends

Leur ambition : démocratiser le web3 et, au-delà, les enjeux numériques, pour le plus grand nombre. Ex-cadres de TF1 et Amazon, Marine Adatto et Alexandra Watenberg ont créé en 2022 le média gratuit Wagmi Trends. Sur leur site, Youtube mais aussi Instagram et TikTok, elles se sont fait une gageure de décrypter l’actualité du secteur et d’en présenter les « doers », les figures qui comme elles, contribuent activement au phénomène Web3. La 28 février, le duo était l’invité de notre live twitch 20Mint au Carré, animé par Laurent Bainier, rédacteur en chef de 20Minutes.